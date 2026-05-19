La Fiscalía de Francia investiga a Édouard Phillippe por presunto "acoso moral", malversación y otros delitos en Le Havre

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La Fiscalía de Francia ha confirmado este martes la apertura de una investigación contra el exprimer ministro y candidato a la Presidencia, Édouard Phillippe, por presunto "acoso moral", malversación, favoritismo, conflicto de intereses y soborno en la localidad de Le Havre, en el norte del país, de la que es alcalde.

"El 7 de mayo de 2026 se dictaron autos de apertura de instrucción judicial, en los que se recogían los delitos de la denuncia con constitución de parte civil", ha confirmado la Fiscalía Nacional Financiera (PNF, por sus siglas en francés) de Francia. La demanda, presentada en junio de 2025 ante el decano de jueces de instrucción del Tribunal Judicial de París, acusa al político de "los delitos de acoso moral, favoritismo, malversación, conflicto de intereses y soborno".

En la denuncia figuran, asimismo, a la subdirectora de innovación y tecnología digital del Ayuntamiento de Le Havre, Stéphanie de Bazelaire; así como a la directora general de servicios de Le Havre Seine Metropole --una institución que integra a 54 municipios--, Claire-Sophie Tasias.

La demanda civil parte de otra denuncia que dio lugar a una "investigación preliminar" del PNF

La demanda civil parte, a su vez, de una de una denuncia inicial que dio lugar a una "investigación preliminar" del PNF, encargada a la Dirección Territorial de Policía Judicial de Rouen y a la unidad de lucha contra la corrupción u delitos financieros de la Policía.

De acuerdo a las informaciones de la radio france, los presuntos delitos fueron denunciados en 2023 por una informante franco-alemán que había sido contratada tres años antes como subdirector de Ciudad Digital de Le Havre, un proyecto gestionado por LH French Tech, que ha recibido más de un millón de subvenciones en dos años.

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La denunciante aludió a una gestión opaca de los recursos, un número sorprendente de empleados para la actividad real del centro y una situación de conflicto de intereses, dado que la presidenta de LH French Tech es también concejala de la comunidad dirigida por Phillippe.