Condenado un feriante por tocar las nalgas a dos menores al subir a las camas elásticas en Logroño

Los acusados no son maestros sino monitores o animadores contratados y las víctimas tienen entre 3 y 10 años.

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Es un escándalo sexual que abre las carnes a todo un país. La justicia investiga al menos un centenar de casos y más de 80 de abusos sexuales a niños en París por parte de los monitores o animadores, contratados por la alcaldía, para vigilar a los chicos en los recreos o en las actividades extraescolares. Se trata de escuelas primarias, jardines de infantes y guarderías. Los acusados no son maestros. Las víctimas tienen entre 3 y 10 años.

La realidad es que menos de uno de cada cinco animadores tiene un puesto fijo y cobra tan solo 12 euros la hora. No hay un proceso de veto, ni certificado de buena conducta o de antecedentes penales para seleccionarlos.

Ya hay 15 denuncias por presunta violación contra el mismo hombre, pero nunca se ha celebrado un juicio. Sigue en la nómina del Ayuntamiento de París tras haber sido suspendido, pero no despedido formalmente.

lgunos de los niños, de entre tres y diez años, fueron presuntamente encerrados en habitaciones, abusados sexualmente y amenazados con violencia si lo contaban. En vez de suspenderlos, el ayuntamiento de París trasladó a algunos animadores problemáticos a otras escuelas, donde supuestamente abusaron de otros niños.

La fiscalía de París reveló que más de cien escuelas de la capital están siendo investigadas por la brigada criminal, ante la sospecha de abusos sexuales por sus animadores. La situación se considera "de emergencia" debido a las sospechas.

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Emmanuel Grégoire, alcalde socialista de París, está bajo presión para abordar el escándalo y ha reconocido un "riesgo sistemático" para los niños."La aceleración de las investigaciones es una buena noticia porque la espera de los padres puede hacerse insoportable".

La noticia fue acogida con preocupación por los padres afectados, que reclaman la apertura de una investigación similar a escala nacional. "El presidente Emmanuel Macron debe pronunciarse sobre el tema y asumir sus responsabilidades", advirtió Barka Zerouadi, cofundadora de la organización #MeTooécole. "No podemos permitir que nuestros hijos sean violados en las escuelas de la República. Hace falta crear una estrategia nacional para evitar los dramas y las psicosis en la escuelas".

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La investigación ha coincidido con el lanzamiento del libro "Los Reyes del silencio", de la periodista de Le Parisien Victoire Halfreingue-Molulard, que se infiltró en los centros extraescolares y recogió decenas de testimonios impactantes de "humillación y violencia sexual" hacia los niños