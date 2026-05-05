El incidente ha ocurrido poco después de que pasara por la zona un convoy con el vicepresidente estadounidense, JD Vance

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Un tiroteo ha vuelto a causar el pánico en los alrededores de la Casa Blanca, en Washington. El sospechoso ha disparado contra dos agentes del Servicio secreto que se percataron de un hombre que llevaba un arma. En el intercambio hay dos heridos, incluido el atacante, del que no ha trascendido su identidad, según han informado fuentes policiales.

Los periodistas han tenido que refugiarse a toda velocidad en la Casa Blanca ante el riesgo de ser alcanzado por los disparos del atacante y de los agentes.

La portavoz del Servicio secreto ha informado durante el incidente cuando todavía sus agentes se encontraban en el lugar del tiroteo "en la calle 15 con la avenida Independence, en Washington DC".

El altercado ha tenido lugar después de que "agentes de paisano que patrullan constantemente el perímetro exterior del complejo de la Casa Blanca identificaran a un individuo sospechoso que parecía portar un arma de fuego", ha explicado el subdirector del Servicio Secreto, Matthew Quinn, en una rueda de prensa recogida por el diario 'The Washington Post'.

Varios "agentes uniformados se acercaron al individuo, que intentó huir a pie antes de disparar contra ellos", según ha relatado Quinn. "Los agentes respondieron al fuego, y la persona resultó herida y fue trasladada a un hospital", ha agregado.

Los disparos del individuo "alcanzaron a un niño que se encontraba en la zona", aunque sus heridas no han puesto en peligro su vida. Con todo, el subdirector del Servicio Secreto ha señalado que no estaba claro a quién apuntaba la persona.

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El cuerpo de seguridad ha precisado que "una persona ha recibido un disparo de las fuerzas del orden", si bien "por el momento se desconoce su estado". "Se ruega evitar la zona, ya que los servicios de emergencia están interviniendo".

Se investiga si el atacante pretendía atentar contra Donald Trump

"Estamos patrullando esta zona, y todos los lugares que vigilamos, las 24 horas del día, los siete días de la semana, sin descanso", ha manifestado Quinn, que ha reconocido "desconocer si el ataque iba dirigido al presidente (de Estados Unidos, Donald Trump) o no", pero ha prometido "averiguarlo".

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El altercado ha tenido lugar cerca del Monumento a Washington y poco después de que pasara por la zona en un convoy el vicepresidente estadounidense, JD Vance, según un funcionario del Servicio Secreto citado por el propio 'Washington Post'.

El mismo periódico ha recogido el testimonio de Ryan Naef, de 21 años, que estaba con su madre, Amanda Naef (47) haciendo fotos cerca de la Casa Blanca cuando vieron pasar la caravana presidencial de Vance. Entonces, ha descrito el hijo, se oyeron cinco o seis disparos y "todos los agentes y todos los coches patrulla de la zona salieron disparados en esa dirección".

Tras lo sucedido, las carreteras de la zona permanecen cerradas, según ha indicado en redes la Policía de Washington DC, que ha instado a los conductores a "buscar una ruta alternativa o seguir las indicaciones del Servicio Secreto y de la Policía".