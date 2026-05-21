El hijo del fundador de Mango llamó dos minutos después de la caída a la pareja de su padre y más tarde a Emergencias

La fotografía de la huella de Isaac Andic antes de precipitarse: la jueza cree que se hizo de manera intencionada para simular un accidente

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El caso de la muerte de Isaac Andic, el fundador de Mango, sigue abierto. Los Mossos sitúan a su hijo mayor, Jonathan Andic, como principal sospechoso de la muerte de su padre. Este mismo jueves se ha conocido una fotografía tomada por los agentes a cargo de la investigación en la que se aprecia la forma de una pisada que posiblemente sea provocada por la caída del fallecido, pero no descartan la posibilidad de que sea una huella colocada intencionadamente. Informan en el vídeo Almudena Calvo y Claudia Raymat.

Otro detalle clave son las llamadas. La primera llamada que hace Jonathan Andic no es a Emergencias, si no a la pareja de su padre. Habían pasado dos minutos desde la caída. Después llama a Emergencias. Media hora más tarde, los gritos del hijo del dueño de Mango alertan a dos excursionistas, que son los primeros en llegar.

Lo encontraron desorientado, hasta el punto de que uno de ellos tuvo que coger el móvil de Jonathan para indicarle a la operadora del 112 el punto donde se encontraban. Con ellos desandó Jonathan el camino por el que acababa de pasar con su padre. A medio trayecto se encontraron con los primeros policías que llegaban a la zona.

Los agentes no tomaron declaración de los excursionistas que encontró Andic

Los agentes no tomaron declaración a los excursionistas porque no consideraron importante su testimonio. Isaac Andik se precipitó por el terraplén apenas 10 minutos después de empezar la caminata por un sendero de la montaña de Montserrat, considerado de baja dificultad. Solo hay un punto de riesgo porque la pendiente es elevada y no hay vegetación para frenar una caída. Justo ahí encontró la muerte.

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La caída mortal se produjo a los diez minutos de empezar la caminata por un sendero de la montaña de Montserrat considerado de baja dificultad. Solo hay un punto de riesgo, el lugar exacto donde el fundador de Mango se precipitó desde una altura de más de 100 metros.