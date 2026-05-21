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Sucesos

Encuentran a dos hermanos de 3 y 5 años en una cuneta de Portugal: su madre los secuestró en Francia, les vendó los ojos y los abandonó en un bosque

Detienen a la madre de dos niños de 3 y 5 años abandonados en Portugal, los secuestró en Francia, los vendó y los dejó junto a una carretera
Una madre huye de Francia con sus hijos menores, los venda y los abandona en Portugal. Ayuntamiento de Alcácer do Sal
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Alcácer do Sal (Potugal)"Llorand, gritando y andando solos por una cuneta". Así fueron encontrados los hermanos, de 3 y 5 años, vagando solos cuando los encontró Alexandre Quintas, que conducía por la carretera nacional 253, que une Comporta con Alcácer do Sal. El hombre no salía de su asombro, al ver a los niños asustados y solos, pero de forma inmediata se dio cuenta de que habían sido abandonados y permaneció a su lado hasta que llegaron las autoridades. Los hechos ocurrieron el 19 de mayo.

Los pequeños, tal y como ellos mismo confesaron, fueron engañados por su madre, que les vendó los ojos como un juego y les dejó abandonados junto a la carretera. Cuando se quitaron las vendas y no vieron a nadie, se asustaron. El padre de los pequeños, que está separado de la madre, acudió previamente a la policía francesa y la denunció por secuestro de menores, mientras que la familia de la madre denunció su desaparición el 11 de mayo.

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Los menores llevaban consigo mochilas con agua, fruta, galletas y ropa de recambio. Los pequeños, fueron llevados a una comisaría, según el medio local portugués, Diário de Notícias . Después fueron examinados en un hospital cercano, dados de alta y ahora se encuentran bajo la custodia de los servicios sociales.

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Según el Correio da Manhã , los niños no llevaban consigo ningún documento de identificación, pero pudieron identificar a su madre a partir de una fotografía.

La madre y el padrastro detenidos en un café

La madre y el padrastro de los dos niños pudieron ser localizados y detenidos, según se ha conocido hoy. Marine Rousseau, de 41 años, y Marc Ballabriga, de 55, estaban tranquilamente en un café, donde llevaban horas. Ambos viajaban en un automóvil con matrícula francesa, estacionado junto al establecimiento. Han sido acusados de violencia doméstica y negligencia infantil.

Las autoridades han vinculado este caso con otro ocurrido en Francia, donde esta madre y sus hijos llevaban 15 días desaparecidos tras huir del país, después de que la mujer abandonara a otro menor, este de 16 años.

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