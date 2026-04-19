Iván Sevilla 19 ABR 2026 - 13:04h.

La colisión múltiple se produjo este 18 de abril entre vehículos que participaban en las eliminatorias ADAC 24h de Nürburgring

Los servicios sanitarios no lograron reanimar a Juha Miettinen, un habitual competidor finlandés del circuito alemán

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MadridUn grave accidente entre siete coches que competían este sábado 18 de abril en una carrera en Alemania acabó con la muerte de un piloto de 66 años. Se llamaba Juha Miettinen y era de origen finlandés.

Así lo comunicó la propia organizadora del evento deportivo automovilístico, Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS). El siniestro múltiple se produjo en la primera de las eliminatorias ADAC 24h que se disputaba.

"El control de carreras detuvo inmediatamente la prueba para permitir las operaciones de rescate. A pesar de la llegada rápida de los servicios de emergencia, los paramédicos no pudieron salvar la vida al conductor", lamentó.

Intentaron reanimarle sin éxito

Juha Miettinen, un experimentado competidor y que era habitual en este circuito, conducía un "BMW 325i". "Murió en el centro médico después de que todos los intentos de reanimación resultaran infructuosos", señaló la NLS.

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En cuanto al resto de implicados en el fuerte choque, fueron "trasladados a hospitales cercanos para someterse a exámenes" y así poder evaluar las lesiones o heridas que podían presentar tras el potente impacto.

"Ninguno corre peligro", matizó la organizadora del evento que suspendió las eliminatorias restantes para el mismo día, debido al trágico suceso. Este 19 de abril sí se reanuda la competición, con "un minuto de silencio".

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En redes sociales han ido difundiéndose en las últimas horas imágenes del accidente que muestran su gravedad, sobre todo por los daños que sufrieron varios de los coches que colisionaron.

Desde la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) emitieron un mensaje público en el que "lamentan profundamente el fallecimiento" del piloto: "Nuestros pensamientos están con su familia y sus amigos".