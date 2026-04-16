Alex Manninger, exportero de equipos como el Arsenal, Juventus y Espanyol, ha fallecido a los 48 años en un accidente de tráfico

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El exguardameta de la selección austriaca Alex Manninger, que jugó entre otros en el Arsenal, Liverpool y Juventus y pasó sin llegar a debutar por el RCD Espanyol, ha fallecido en un accidente de tráfico, según anunció este jueves su primer club, el Red Bull Salzburgo.

El equipo austriaco comunicó el fallecimiento del jugador, de 48 años, en una publicación en su cuenta oficial de X. "Lamentamos la pérdida de nuestro exguardameta Alexander Manninger, que ha fallecido trágicamente en un accidente de tráfico", rezaba el comunicado.

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Según informaciones procedentes de Austria, el coche de Manninger colisionó con un tren en un paso a nivel de la línea ferroviaria local de Salzburgo, en Nussdorf am Haunsberg.

Las palabras de la Federación Austriaca de Fútbol

La Federación Austriaca de Fútbol también lamentó su fallecimiento, calificándolo de persona "excelente". El director deportivo Peter Schottel declaró en la página web oficial de la Osterreichischer Fussball-Bund que Alexander Manninger fue un "embajador excepcional" del fútbol austriaco tanto dentro como fuera del campo.

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El homenaje del Arsenal

El Arsenal rindió homenaje a su ganador del doblete de 1998 en X y declaró: "Todos nuestros pensamientos están con su familia y seres queridos en estos momentos tan tristes. Que descanse en paz". También jugó en el Torino, el Bolonia, el Siena y la Juventus en Italia, en el Augsburgo en Alemania y, brevemente, en el Liverpool, de vuelta en la máxima categoría inglesa.

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Con 33 partidos internacionales con Austria, Manninger fichó por el Arsenal procedente del Grazer AK en junio de 1997 y disputó 64 partidos bajo las órdenes de Arsène Wenger, ganando la Premier League durante su estancia de cinco años antes de marcharse al Espanyol, ya que David Seaman y Richard Wright le impedían acceder al primer equipo.