Claudia Barraso 25 MAY 2026 - 18:43h.

Detenidos dos menores tras encontrar el cuerpo de un niño de 11 años "con una toalla muy apretada alrededor del cuello" en un río de Rennes

Buscan a Izan C.R. menor de 12 años desaparecido desde hace una semana en Aranjuez: complexión delgada, el pelo moreno y los ojos color castaño

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Un menor de 11 años ha sido encontrado muerto en un río de la localidad francesa de Rennes. El cadáver estaba envuelto en una toalla de baño mojada “atada muy apretada alrededor del cuello” y la Policía ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.

Según ha informado el medio ‘Le Parisien’, las autoridades han confirmado que este lunes una niña de 15 años había sido detenida tras “presentarse espontáneamente ante la comisaría de Rennes”. El mismo medio ha confirmado que dos jóvenes fueron vistos con la víctima en el lugar de los hechos la tarde de la tragedia.

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El cuerpo del menor fue descubierto el domingo y las primeras investigaciones apuntaban a que se trataba de un niño de 12 años. Un pescador, alertando por los gritos de un niño, descubrió el cadáver y dio el aviso rápidamente a los agentes que se trasladaron el lugar y descubrieron el cuerpo en un arbusto con una toalla alrededor del cuello.

Dos menores han sido detenidos

Las autoridades han confirmado que dos menores ya han sido detenidos relacionados con la muerte del menor de 11 años: la menor de 15 años que se entregó a los agentes y otro joven de 16 años. Por el momento, no se conocen novedades sobre el caso ya que los agentes siguen investigando la zona. Incluso varios buzos buscan nuevos indicios por el río donde fue encontrado el cadáver.

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El mismo medio ha recogido en declaraciones que, a pesar de que los testigos alertaron a los servicios de emergencia, no pudieron hacer nada por salvar su vida, aunque trataron de reanimarle. El cuerpo fue encontrado cerca de un complejo residencial situado cerca de la Vilaine, un río que cruza Rennes, donde los agentes estuvieron haciendo las primeras observaciones.

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Muchos de los vecinos de la zona han confesado a ‘Le Parisien’ que se encuentran conmocionados tras enterarse de la noticia: “Hay un parque no muy lejos, la gente suele correr por la orilla del río. Está muy descubierto, es muy raro que se pudiese cometer un delito aquí”. “Estoy en verdadero shock. Es un barrio tranquilo, no muy lejos del centro”.