"Mis pensamientos están con las víctimas y sus familiares", ha escrito el ministro de Interior belga, Bernard Quintin, lamentando la tragedia

Investigan cómo se produjo el choque: "El maquinista del tren intentó activar los frenos de emergencia", asegura un portavoz de la red ferroviaria belga

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BuggenhoutAccidente fatal en Bélgica. Varias personas han muerto tras una dramática colisión entre un autobús escolar y un tren en un paso a nivel en Buggenhout, localidad de la provincia de Flandes, a 30 kilómetros al norte de Bruselas.

Los hechos han ocurrido a primera hora de la mañana, a aproximadamente las 8:15 horas, y se señala a un número aún indeterminado de “víctimas mortales” y “heridos”.

Investigan el choque entre el autobús escolar y el tren en el paso a nivel de Buggenhout

“Con profunda tristeza me enteré del trágico accidente ocurrido en Buggenhout. Mis pensamientos están con las víctimas y sus familiares. Deseo mucho valor a los heridos", ha escrito el ministro de Interior belga, Bernard Quintin, a través de las redes sociales, desde donde se ha hecho eco de la tragedia.

Según el medio local HLN, en el autobús viajaban siete estudiantes de Secundaria y un portavoz de la red ferroviaria belga, Infrabel, ha señalado que, al parecer, en el momento de los hechos, las luces del paso a nivel estaban en rojo y con las barreras bajadas. “El maquinista del tren intentó activar los frenos de emergencia. Estamos tratando de comprender cómo pudo haber ocurrido”, ha expresado este último, en declaraciones al citado medio.