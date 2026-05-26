La Policía austríaca presentó una denuncia de lesiones por negligencia contra el piloto de la avioneta

La parapentista, de 44 años, ha compartido por redes sociales su experiencia con el choque

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La Policía de Austria presentó este pasado lunes 25 de mayo una denuncia de lesiones por negligencia contra el piloto de la avioneta que el pasado sábado impactó sobre los Alpes contra el parapente de una mujer que logró salvarse al activar su paracaídas de emergencia, en unas imágenes que se han hecho virales.

El accidente tuvo lugar sobre Pinzgau, en el estado federado de Salzburgo, y la deportista de 44 años logró sobrevivir con heridas leves y contusiones al activar a tiempo su paracaídas de emergencia y tomar tierra en un camino forestal del que más tarde fue evacuada en un helicóptero policial, según informó la radio pública austriaca ORF.

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La avioneta no maniobró a tiempo

El piloto de la avioneta, una Cessna 172 utilizada en un vuelo turístico sobre los Alpes, consiguió también aterrizar sin daños personales pese a que parte de los restos del parapente quedaron enredados en la nave tras el impacto.

El piloto, de 28 años, aseguró que no pudo maniobrar a tiempo para esquivar el parapente. La propia deportista difundió el domingo en su cuenta de Instagram las imágenes del accidente, en las que se puede apreciar cómo la vela de su parapente quedó totalmente destrozada por el impacto, así como sus esfuerzos para abrir el paracaídas y aterrizar.

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La parapentista volaba en zona permitida

"La verdad es que todavía no me puedo creer que esté aquí sentada escribiendo esto y que, aparte de unos cuantos moratones y contusiones por todo el cuerpo, no me haya pasado nada", escribió la deportista, Sabrina T., en su Instagram y definió el 23 de mayo como la fecha de su segundo nacimiento.

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La policía austríaca ha informado del caso al gestor aéreo Austro Control y ha anunciado que tomará declaración tanto al piloto como a la parapentista y a varios testigos para esclarecer las circunstancias del accidente.

En otro mensaje en sus redes sociales la deportista defendió que volaba en una zona permitida, con todos los permisos y que correspondía a la avioneta evitar el choque ya que es un aparato con motor que vuela a mucha mayor velocidad.

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"Es sólo una zona de vuelo para los parapentes donde planeadores y aviones motorizados circulan. Hay reglas y los accidentes ocurren de todos modos", ha comunicado la deportista a través de su cuenta de Instagram, afirmando que "tal vez todo el asunto ayude a todos a volar con más cuidado".