Claudia Barraso 29 MAY 2026 - 19:14h.

Un alumno de 11 años intentó apuñalar a su profesor dentro del instituto, grabando la escena y quería publicarlo en redes sociales

Un alumno de 13 años apuñala a una profesora a las puertas de un instituto en Bérgamo, Italia

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Un estudiante de 11 años de un instituto de la provincia de Trapani, Italia, fue detenido antes de intentar apuñalar a su profesor de tecnología. Según han confirmado las primeras investigaciones, el menor habría acudido al instituto con dos cuchillos pequeños con el objetivo de atacar a su profesor delante de sus compañeros.

El niño de once años llevaba la cara tapada en el momento el intento de ataque para no ser reconocido, pero grabó la escena porque quería publicarlo en redes sociales dentro de un grupo de Telegram. El protagonista del agresor, un alumno de sexto curso había planeado el apuñalamiento durante unas horas antes de que se encontrase con el docente, según informa el medio internacional 'El Corriere'.

El profesor no resultó herido

Por el momento, las autoridades italianas no han confirmado más información sobre el menor agresor ni si ha sido detenido o si está siendo investigados. El profesor no resultó herido ya que consiguieron detener al menor momentos antes de que pudiese alcanzar al docente con el cuchillo que portó desde su domicilio antes de llegar al instituto.

El mismo medio no ha confirmado si los familiares del menor se han pronunciado al respecto, pero el menor tuvo que ser detenido, o por los propios compañeros o por otros docentes. Se desconoce también si el menor tenía algún tipo de problema con el docente, pero sí que grabó el momento del intento de ataque y que quería publicarlo y difundirlo en u canal de Telegram.