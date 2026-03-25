El menor en el momento de su detención vestía una camiseta en la que se leí la palabra Venganza (Vendetta', en italiano) y pantalones militares

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Un estudiante de 13 años ha apuñalado a una profesora de francés a las puertas de colegio, en la localidad Trescore Balneario, Bérgamo al norte de Italia. La mujer, de 58 años, fue trasladada en estado grave a un hospital cercano. El alumno al ser detenido se le incautó una pistola de fogueo en la mochila, según han informado fuentes de los Carabinieri.

El menor, en el momento de la agresión, vestía una camiseta en la que se leí la palabra Venganza (Vendetta', en italiano) y pantalones militares. La profesora tuvo que ser trasladada en helicóptero al Hospital Papa Giovanni XXIII de Bérgamo.

El ataque del alumno, que cursa un nivel de la ESO en el centro educativo, ocurrió alrededor de las 7:45 , justo a la hora de entrada al colegio de Via Damiano Chiesa, en el que también se imparten clases de la enseñanza primaria. Las autoridades docentes han cancelados las clases este miércoles a consecuencia de la agresión, según ha publicado la Televisión pública italiana RAI.

Una ambulancia de la Cruz Roja y otro vehículo sanitario acudieron al lugar de los hechos con código rojo, el máximo de Emergencias, pero a causa de la gravedad de la mujer, se solicitó un helicóptero de rescate, que finalmente la trasladó a un centro hospitalario. El último parte médico ha informado que la víctima se encuentra en estado grave, aunque no corre riesgo su vida.

Los Carabinieri y la policía local de Bérgamo están investigando la agresión del alumno, un menor de 13 años, italiano, y no imputable, según la legislación del país. La Fiscalía de menores de Brescia está valorando su ingreso en un centro como medida de seguridad en el caso en el que los especialistas evalúen su nivel de peligrosidad para la sociedad.