Esperanza Calvo 28 MAY 2026 - 21:39h.

Es pronto para decir que Putin está “perdiendo la guerra”, pero sí se puede decir que Rusia pierde impulso mientras Ucrania recupera la iniciativa

Al menos dos muertos y 83 heridos en un nuevo ataque masivo con misiles y drones rusos contra Kiev

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Ucrania ha sorprendido al mundo por su capacidad de resistencia y ahora también de ataque. Sus drones de medio alcance, capaces de penetrar hasta 180 kilómetros en territorio ruso, han cuadruplicado los ataques desde febrero, según Zelensky

El presidente está este jueves en Suecia, donde le han escoltado varios cazas de combate Gripen. 16 serán transferidos a Ucrania como adelanto de la compra de su modelo más avanzado. Tras cuatro años, la guerra entra en una nueva fase y hay varias claves.

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¿Está perdiendo Putin la guerra en Ucrania? En abrir, Ucrania recuperó unos 116 kilómetros cuadrados en Zaporiyia y Jarkov. Es el primer avance relevante en dos años. Eso coincide con la ralentización rusa en todo el frente. Los 519 kilómetros cuadrados conquistados en diciembre se redujeron a solo 23 en marzo.

Ucrania reduce las vidas de militares en juego con tecnología

Eso sí, con un enorme coste humano. Rusia pierde en Ucrania unos 35.000 soldados al mes, entre muertos y heridos, lo que casi excede su capacidad de reclutamiento. Si sigue así, Putin podría verse obligado decretar el reclutamiento forzoso, extremadamente impopular.

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¿Y cómo un país como Ucrania, con una población en edad militar cinco veces menor, ha logrado algo así? La clave ha estado en la fabricación de drones de manera industrial. Ucrania pasó de producir decenas de miles de drones en 2022 a más de 4 millones al año. También usa robots para llevar munición al frente o evacuar heridos, reduciendo las vidas ucranianas en juego.

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Es pronto para decir que Putin está “perdiendo la guerra”, pero sí podemos decir que Rusia pierde impulso mientas Ucrania no solo resiste, si no que recupera la iniciativa.