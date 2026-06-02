Un joven de 18 años confiesa que disparó a un padre y a su bebé de 18 meses en Francia: el hombre perdió un ojo
El joven ha sido detenido tras meses en busca y captura y se encuentra en prisión provisional
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Un joven de 18 años ha sido detenido y se encuentra en prisión preventiva tras confesar ser el autor de los disparos que dejaron herido de gravedad a un bebé de 18 meses y a su padre en noviembre de 2025 en Sainte-Anne, Francia.
El acusado había conseguido huir de la policía en un operativo de detención que estableció la Policía francesa el 3 de diciembre y desde entonces se encontraba en busca y captura. Fue detenido el pasado jueves por parte de la sección de investigación de Pointe-à-Pitre, según informa el medio ‘Le Parisien’.
El joven ha sido “acusado de intento de asesinato y puesto en prisión preventiva tras admitir ser el autor de los disparos”, tal y como confirmó la fiscal Carolina Calbo en un comunicado para el mismo medio. Los hechos se remontan al 23 de noviembre de 2025 cuando una pareja se encontraba en un aparcamiento con su hijo de 18 meses en la parte trasera cuando cinco personas con la cara tapada bajaron de otro coche.
El joven acusó al adulto de robarle droga y disparó a ambos con un rifle
Uno de ellos llevaba un rifle y les acusó de haberle robado droga mientras disparaba al padre y al bebé. El niño, aunque consiguió sobrevivir, fue llevado al hospital de urgencia y el padre perdió el ojo izquierdo en el tiroteo. Esta tragedia era la segunda vez que ocurría en el país, ya que días antes un niño de tres años fue gravemente herido por disparos y un joven de 26 falleció.
Las autoridades francesas han alertado de una creciente tenencia de armas por parte de la población y un aumento de los casos de violencia protagonizados por armas de fuego que suman muertos a una larga lista y heridos, especialmente niños.