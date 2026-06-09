Casi seis meses después de la muerte del director de cine y su esposa, su primogénito ha presentado una petición para acceder al fondo fiduciario de sus padres

La vida de Nick Reiner en prisión tras asesinar a sus padres: aislamiento y pruebas médicas

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El caso que desconcertó a Hollywood a finales de 2025 ha dado un nuevo y sorprendente giro judicial. Nick Reiner, hijo del fallecido director y productor Rob Reiner y de Michele Singer Reiner, ha solicitado formalmente acceder a la herencia que sus propios padres dejaron constituida en un fondo fiduciario, pese a que actualmente se encuentra acusado por el presunto asesinato de ambos.

La petición ha generado una enorme polémica en Estados Unidos, no solo por la gravedad de las acusaciones que pesan sobre él, sino porque el dinero que reclama pretende utilizarlo para financiar su defensa legal en uno de los procesos criminales más mediáticos de los últimos años.

El crimen

La tragedia se produjo el 14 de diciembre del año pasado, cuando Rob Reiner y su esposa fueron hallados muertos en su residencia de Brentwood, uno de los barrios más exclusivos de Los Ángeles. Ambos presentaban múltiples heridas de arma blanca y las autoridades calificaron desde el primer momento el caso como un doble homicidio.

Horas después del hallazgo, la investigación policial se centró en Nick Reiner, de 32 años, quien fue detenido y acusado de dos cargos de asesinato en primer grado. Desde entonces permanece encarcelado sin derecho a fianza mientras avanza el procedimiento judicial.

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Pese a que Nick se declaró no culpable y continúa a la espera de juicio, el impacto mediático fue enorme. Rob Reiner era una de las figuras más respetadas de la industria cinematográfica estadounidense, responsable de títulos tan influyentes como 'Cuando Harry encontró a Sally', 'Cuestión de honor' o 'El lobo de Wall Street'. Su muerte provocó una oleada de homenajes en Hollywood y en el ámbito político estadounidense.

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La herencia

Ahora, varios meses después de las muertes, su primogénito ha presentado una petición ante un tribunal de California para acceder a un fondo fiduciario valorado en más de 1,5 millones de dólares que sus padres habían creado para él.

Según la documentación judicial, el acusado sostiene que ya debería haber recibido parte de ese dinero al cumplir los 30 años y que el administrador del fideicomiso está reteniendo indebidamente los fondos.

La solicitud incluye la liberación inmediata de aproximadamente 750.000 dólares, cantidad que correspondería a la primera distribución prevista en el fondo.

Además, también reclama acceso anticipado a otros recursos que, según las condiciones originales del fideicomiso, le corresponderían cuando cumpla 35 años.

El motivo

La principal razón alegada por Nick Reiner es la necesidad de financiar su defensa. De acuerdo con los documentos presentados ante el tribunal, el acusado asegura que la negativa del administrador fiduciario le impide contratar a abogados especializados capaces de afrontar un caso que podría incluso derivar en una condena a cadena perpetua o, incluso, en una petición de pena de muerte por parte de la Fiscalía.

En concreto, Nick pretende recuperar los servicios del conocido abogado penalista Alan Jackson, quien en un primer momento formó parte de su defensa pero abandonó el caso cuando dejaron de existir recursos económicos suficientes para sufragar sus honorarios. Actualmente está representado por un abogado de oficio.

La petición judicial sostiene además que el bloqueo de los fondos está causando un perjuicio irreparable a su derecho constitucional a una defensa adecuada.

La negativa del administrador del fondo

Frente a las pretensiones de Nick Reiner se encuentra Paul R. Kanin, administrador del fideicomiso creado por los fallecidos.

Según la documentación conocida hasta ahora, Kanin ha rechazado liberar los fondos alegando preocupación por la situación jurídica del beneficiario. La defensa de Nick considera que esas reservas carecen de base legal y que el administrador está incumpliendo las condiciones establecidas por Rob y Michele Reiner.

En California existe la denominada 'Slayer Rule', un principio legal que impide beneficiarse económicamente de una herencia a quien haya matado deliberadamente al causante de la misma. Sin embargo, esa prohibición suele aplicarse cuando existe una condena o una determinación judicial suficiente sobre la responsabilidad del heredero.

Por eso, el asunto se ha vuelto tan delicado. Nick Reiner sigue siendo legalmente inocente mientras no se demuestre lo contrario en juicio. Sus abogados sostienen que no existe ninguna resolución que justifique privarle del acceso a unos fondos que, según argumentan, ya le pertenecen conforme a las condiciones del fideicomiso.

Hasta la fecha, gran parte del procedimiento penal continúa bajo secreto parcial y las autoridades apenas han revelado detalles sobre el móvil que habría llevado al presunto doble asesinato. Sí se sabe que Nick Reiner había atravesado durante años problemas relacionados con las adicciones y la salud mental.

Mientras tanto, el tribunal deberá decidir si el acusado puede disponer de parte de la fortuna que sus padres habían reservado para él pese a que ahora pretende utilizar ese mismo dinero para defenderse ante la justicia.