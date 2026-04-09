Alberto Rosa 09 ABR 2026 - 18:10h.

El juicio ha quedado suspendido tras un informe de los médicos que acredita que el acusado era "incapaz de proceder" por su salud mental

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Un tribunal del condado de Mecklenburg ha declarado incompetente para ser juzgado a Decarlos Brown Jr., el hombre acusado de apuñalar y asesinar a la refugiada ucraniana Iryna Zarutska en un tren ligero de Charlotte, en Carolina del Norte, EEUU.

El juicio ha quedado suspendido mientras se resuelve la salud mental del acusado. Un especialista del Hospital Central Regional evaluó al acusado el 29 de diciembre de 2025 y diagnosticó que era “incapaz de proceder” por su salud mental.

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Ahora tendrá que ser un juez quien decida si acepta el dictamen médico. Si el tribunal confirma que el acusado no es apto para ser juzgado, la legislación de Carolina del Norte obliga a desestimar los cargos estatales, aunque podrían reactivarse en el futuro si recupera su capacidad.

Había sido detenido al menos 14 veces desde 2007

Brown fue arrestado el 22 de agosto de 2025, tras presuntamente apuñalar mortalmente a Zarutska, de 23 años, en un tren de la línea azul de Lynk en Charlotte. Tal y como se muestra en un vídeo, la joven aparece sentada en un asiento del pasillo justo delante de Brown, que “saca un cuchillo de su bolsillo, lo despliega, hace una pausa, se pone de pie y ataca a la víctima tres veces”, según una declaración jurada recogida por ‘ABC News’.

Zarutska fue declarada muerta en el lugar de los hechos, y un testigo informó a las autoridades sobre la ubicación de Brown, tal y como consta en la declaración jurada que cita el medio estadounidense.

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Brown fue acusado inicialmente el 28 de agosto de 2025 de asesinato en primer grado. Después se le imputó un delito federal. El caso ha generado ahora una fuerte polémica por el historial del acusado, ya que había sido detenido al menos 14 veces desde 2007 por delitos que incluyen agresión, robo y posesión de armas. En el momento del asesinato se encontraba en libertad tras haber sido liberado sin fianza, con una simple promesa de comparecer ante el tribunal.