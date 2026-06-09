Capturado un oso en Japón tras dos días de cierre obligado de un centenar de escuelas

El animal fue descubierto en los arbustos de una vivienda en la localidad, en una zona densamente poblada cerca de una estación de tren

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Un oso cuya presencia en la ciudad de Utsunomiya, en el norte de Japón, había obligado a mantener cerrados casi un centenar de colegios durante los últimos dos días fue capturado este martes, según la cadena pública de televisión NHK. El animal fue descubierto en los arbustos de una vivienda en la localidad, en una zona densamente poblada cerca de una estación de tren.

El animal fue descubierto en los arbustos de una vivienda en la localidad, en una zona densamente poblada cerca de una estación de tren. Empleados municipales y cazadores locales lograron disparar tres dardos tranquilizantes al animal, que fue capturado alrededor de las 15.45 hora local (06.45 GMT), según detalló NHK.

94 escuelas cerradas

La búsqueda del oso había obligado a las autoridades a mantener cerradas 94 escuelas de educación primaria y secundaria desde el lunes, mientras continuamente se registraron avistamientos, aunque sin incidentes.

El animal apareció por primera vez en la ciudad el pasado 6 de junio, y desde entonces no ha parado de verse en diferentes puntos de la localidad, con casi una decena de avistamientos solo desde esta madrugada.

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El incidente se suma a la búsqueda que se está llevando a cabo en la ciudad de Fukushima (noreste del país), después de que otro oso hiriera a cuatro personas en la zona.

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Muertes por osos

En lo que va de año se han registrado ya cuatro muertes por ataques de osos en Japón, según datos de las autoridades, además de varios avistamientos e incidentes.

En el año fiscal 2025, que finalizó el pasado marzo, el archipiélago registró cifras de récord de avistamientos, más de 50.000, y un máximo histórico de 13 muertes por ataques de osos, además de 238 heridos en encuentros con estos animales.