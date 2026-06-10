El Abogado General Militar será el encargado de analizar las pruebas que le aporte la División de Investigación de la Policía Militar

La historia de Fahd Abou, un padre que vio morir a su bebé de siete meses por un ataque israelí en Cisjordania: "No puede ser un error"

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El Ejército de Israel ha abierto una investigación militar para esclarecer el tiroteo en el que murió un bebé palestino de siete meses cuando viajaba en un vehículo familiar en la ciudad cisjordana de Hebrón. Nuevas imágenes difundidas en las últimas horas muestran cómo el coche se detiene bruscamente frente a un soldado israelí, que abre fuego de inmediato. En la grabación se ve al padre salir del vehículo con el pequeño en brazos, ya alcanzado por las balas.

Según el comunicado castrense, “en base a los hallazgos de la revisión preliminar, se decidió abrir una investigación de la División de Investigación de la Policía Militar”, cuyos resultados serán trasladados a la oficina del Abogado Militar General. La investigación se centra en la muerte del bebé Sam Fahd Abu Haikal, que viajaba con sus padres por la zona de Tel Rumeida cuando fueron alcanzados por disparos israelíes.

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Familiares heridos

De acuerdo con la agencia oficial palestina Wafa, el disparo que mató al bebé hirió también a su madre en la mandíbula, mientras que el padre sufrió un impacto de bala en una mano. Los tres se dirigían a visitar a la abuela del pequeño en un barrio de Hebrón cuando se produjo el tiroteo.

El Ejército israelí afirmó inicialmente que los soldados habían “percibido un vehículo acelerar hacia ellos”, aunque en el mismo comunicado reconoció que se trataba de “civiles no involucrados”.

El padre del bebé, Fahd Abu Haikal, ha denunciado que el militar disparó “a sangre fría” contra el vehículo, que estaba detenido y no representaba ninguna amenaza. Durante el funeral celebrado el sábado, relató que la familia viajaba de Belén a Hebrón y fue obligada a detenerse en un puesto de control israelí en Tel Rumeida.

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Aquí comienzan las discrepancias con la versión militar. Mientras las Fuerzas de Defensa de Israel sostienen que el coche se acercaba “a gran velocidad”, Fahd asegura que detuvo el vehículo y levantó las manos. Según su testimonio, recogido por la agencia palestina Sanad, un soldado situado a menos de diez metros abrió fuego de inmediato contra la luneta delantera.

La abuela del bebé, que viajaba en el asiento trasero junto a la madre y el pequeño y resultó ilesa, corroboró esta versión. Aún no se ha determinado cuántos disparos efectuaron los militares. El bebé murió por un balazo en la mandíbula, su madre fue herida en el pecho y permanece estabilizada, aunque con metralla alojada cerca del corazón. El padre afirma que el soldado que disparó abandonó el lugar junto al resto de militares tras la operación.