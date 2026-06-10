Irán anuncia ataques con drones contra bases de EEUU en Bahréin y otros puntos de Oriente Próximo

Trump califica de "derribo" el accidente de un helicóptero en Ormuz y promete "responder" al "ataque" de Irán

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El Mando Central del Ejército de Estados Unidos ha llevado a cabo este martes ataques "con munición de precisión" contra diversos puntos estratégicos de Irán, próximos al estrecho de Ormuz, argumentando que se trata de una acción "en legítima defensa" después de que un helicóptero militar se haya estrellado cerca de ese mismo estratégico paso, un incidente calificado de "derribo" por el presidente Donald Trump.

"Las fuerzas del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) han completado el 9 de junio ataques en legítima defensa contra Irán, bajo las instrucciones del comandante en jefe, en respuesta al derribo ayer de un helicóptero apache del Ejército de Estados Unidos", ha indicado el órgano castrense en un comunicado.

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"Ataque" por parte de las fuerzas iraníes

Previamente, el CENTCOM publicó un mensaje en redes donde remarcó que "la misión constituye una respuesta proporcionada a la agresión injustificada de Irán", horas después de que el inquilino de la Casa Blanca prometiera "responder" a lo que ha calificado de "ataque" por parte de las fuerzas iraníes.

Concretamente, el Mando Central ha afirmado haber atacado las defensas aéreas iraníes, estaciones de control terrestre e instalaciones de vigilancia cercanas al estrecho de Ormuz, una operación que también ha reivindicado como respuesta "proporcionada" a los "recientes ataques contra las fuerzas estadounidenses y los buques mercantes internacionales que transitaban por aguas regionales".

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Finalmente, el Ejército estadounidense ha aseverado que sus fuerzas "permanecen en alerta y preparadas para defenderse de cualquier agresión injustificada por parte Irán", país cuyo ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, ya ha advertido a Washington de que responderá a los "ataques" y "amenazas" de Estados Unidos. Cabe recordar que a bordo del helicóptero AH-64 Apache viajaban dos soldados que fueron rescatados sanos y salvos en "aproximadamente dos horas", según indicó entonces la Administración Trump.

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Irán anuncia ataques con drones contra bases de EEUU en Bahréin y otros puntos de Oriente Próximo

Por su parte, la Guardia Revolucionaria de Irán ha reivindicado en la madrugada de este miércoles el lanzamiento de una oleada de ataques con drones contra bases estadounidenses ubicadas en Bahréin y otros puntos de Oriente Próximo, en una acción que ha calificado de "represalia" por las agresiones perpetradas en las últimas horas por Estados Unidos contra diversos enclaves de la República Islámica.

Concretamente, los mismos han sido lanzados contra la sede de la Quinta Flota de la Armada de Estados Unidos ubicada en Bahréin, según ha informado la agencia de noticias Tasnim, próxima a la Guardia Revolucionaria de Irán. Tales ataques, ha argumentado la fuerza castrense del país asiático, forman parte de una operación para hacer frente a las "atrocidades" y el "acoso" del Ejército "terrorista" estadounidense "contra los habitantes del sur del país".

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Por su parte, el Ministerio del Interior bahreiní ha alertado en un mensaje en redes de la activación de las sirenas en su territorio, al tiempo que ha urgido a los ciudadanos y residentes mantener la calma y dirigirse a lugares seguros. En esa misma línea, por la misma vía, el Estado Mayor del Ejército de Kuwait ha señalado que sus sistemas de defensa aérea "están respondiendo en estos momentos" a "objetivos aéreos hostiles", después de que Teherán anunciara también ataques contra la base aérea de Ali Al Salem.

Estos lanzamientos de drones llegan poco después de que el Mando Central del Ejército de Estados Unidos anunciara ataques "con munición de precisión" contra distintos puntos estratégicos de Irán, próximos al estrecho de Ormuz, alegando que se trata de una acción "en legítima defensa" después de que un helicóptero militar se estrellara cerca de ese mismo estratégico paso, un incidente calificado de "derribo" por el presidente estadounidense, Donald Trump.