Fahd Abou Haikal ha denunciado la muerte de su bebé y ha asegurado que no puede ser un error

Muere una niña de seis años en un ataque israelí en un campamento de desplazados en Gaza: hay múltiples heridos

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HebrónSam Fahd Abou Haikal, de siete meses, estaba en un coche con sus padres, cerca de Hebrón, en la Cisjordania ocupada, cuando los tres fueron alcanzados por balas del Ejército de Israel. Después de una investigación preliminar, las fuerzas armadas reconocieron que uno de sus soldados había disparado "contra civiles" no sospechosos después de que un coche acelerase en dirección a las tropas, según informa 'Naiz'.

Fahd Abou Haikal, el padre, ha denunciado la muerte de su bebé y ha asegurado que "no puede ser un error". El progenitor ha estado acompañado por varias decenas de personas en el cementerio de Hebrón, donde él mismo estaba sosteniendo el cadáver de su hijo envuelto en una bandera palestina.

"Íbamos de Belén a Hebrón. Nos acercamos al punto de paso (militar israelí) y de repente escuché un ruido, detuve el auto y levanté las manos", ha señalado el hombre de 42 años. "Escuché un disparo y un segundo después vi una bala atravesar el parabrisas y luego atravesar mi brazo", ha recordado.

Su mujer sigue ingresada: una bala le atravesó el lado derecho de la cara

Su mujer fue herida en la cara y continúa ingresada en un hospital en con pronóstico estable. "Mi esposa fue alcanzada por una bala que le atravesó el lado derecho de la cara y también por esquirlas", ha explicado el padre del bebé. "No puedo creer lo que pasó. Cuando se dispara más de una bala, no hay disparos de advertencia y no hay advertencia, no puede ser un error", ha añadido con un gran dolor.

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La abuela del niño, Feryal Abu Haikal, de 65 años, también iba en el coche: "Escuché disparos y pensé que era un tiro de advertencia, luego mi nuera gritó y la vi llena de sangre". La casa de esta familia se encuentra justo al otro lado de un puesto de control israelí.

El primer ministro palestino, Mohamed Mustafá, ha denunciado lo ocurrido en redes sociales: "¡Un recién nacido que apenas había comenzado su vida se ha convertido en una víctima más de la ocupación israelí!".

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Hamás celebra el ataque de un hombre en el centro de Israel pocas horas después

Pocas horas después, Hamás ha celebrado el ataque perpetrado por un hombre procedente de Tayibe en varios puntos del centro de Israel y que ha acabado con un muerto y varios heridos. "El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) elogia la heroica operación en el asentamiento de Cojav Yair, al norte de Qalqilia", han resaltado en un comunicado.

Hamas ha denunciado la escalada de políticas israelíes "en la construcción de asentamientos, la confiscación de tierras, los asesinatos, las detenciones, el desplazamiento forzoso y el terrorismo de los colonos (en Cisjordania)". La Yihad Islámica Palestina ha aplaudido el atentado y lo ha calificado como "una respuesta natural a los crímenes de la ocupación (israelí) y sus bandas de colonos" contra la población palestina. La Policía de Israel ha anunciado que el atacante ha sido abatido.