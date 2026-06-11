"La fecha y el lugar de la firma se anunciarán próximamente", ha dicho

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este jueves la suspensión de los ataques y bombardeos previstos contra Irán para esta noche después de mantener conversaciones con altos cargos del régimen iraní.

"Dado que se han llevado a cabo conversaciones con Irán al más alto nivel de la dirigencia iraní, yo, como presidente de Estados Unidos, he cancelado los ataques y bombardeos programados contra Irán esta noche", ha señalado el mandatario en un mensaje difundido a través de las redes sociales.

Acuerdo cerrado "en concepto y en detalle"

Trump ha asegurado que, tras los contactos mantenidos entre ambas partes, se han alcanzado los "puntos finales" del acuerdo, tanto en su planteamiento general como en los detalles: "Los puntos finales del acuerdo han sido alcanzados tanto en concepto como en detalle", ha afirmado el presidente estadounidense.

El anuncio llega después del conflicto desatado el pasado 28 de febrero, que había elevado la tensión entre Washington y Teherán. Pese a la suspensión de las operaciones militares previstas, Trump ha precisado que el bloqueo naval continuará plenamente vigente hasta que se complete el proceso.

"El bloqueo naval permanecerá en plena vigencia hasta que se finalice esta transacción", ha indicado.

Asimismo, el mandatario republicano ha avanzado que la fecha y el lugar de la firma del acuerdo serán anunciados próximamente, aunque por el momento no ha ofrecido más detalles sobre el contenido del pacto alcanzado con las autoridades iraníes.