Trump acusa a Irán de tergiversar los términos del acuerdo entre ambos países mientras las tensiones se mantienen en torno al estrecho de Ormuz

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado este viernes a Irán de difundir una versión de los términos del acuerdo entre ambos países que, según ha denunciado, "no tiene nada que ver con los términos acordados por escrito".

A través de su plataforma Truth Social, el mandatario estadounidense ha cargado contra las autoridades iraníes por las informaciones publicadas en los medios estatales del país. "Lo que han dicho, incluyendo su débil y patética declaración sobre un posible acuerdo, no guarda relación con la verdad. Son personas muy deshonestas con las que tratar. Con ellos, no existe la buena fe. ¡Increíble!", ha afirmado Trump.

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Teherán condiciona el acuerdo a varias exigencias

La agencia iraní Mehr ha publicado este viernes la versión de Teherán del borrador del acuerdo, compuesto actualmente por 14 puntos que servirían como marco para avanzar hacia un pacto definitivo.

Entre las condiciones planteadas por Irán figura la liberación de sus activos congelados, garantías de que Israel no atacará Líbano y el aplazamiento de cualquier conversación sobre su programa nuclear hasta 60 días después de la firma del acuerdo. Además, Teherán también incluye en las negociaciones el estatus del estrecho de Ormuz, una de las principales rutas marítimas para el comercio mundial de petróleo.

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Por otro lado, Trump también se ha pronunciado sobre los supuestos ataques con drones lanzados por las fuerzas iraníes durante la pasada noche contra embarcaciones indias que abandonaban el estrecho de Ormuz. "Es totalmente inaceptable", ha declarado el presidente estadounidense, aunque ha subrayado que los ataques fueron repelidos.

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Sin embargo, las autoridades iraníes denunciaron previamente un ataque del Ejército estadounidense en aguas del estrecho de Ormuz, frente a las costas de Omán. Según Teherán y el propio Gobierno de India, el incidente dejó tres marineros fallecidos, lo que añade una nueva tensión a las negociaciones entre ambos países.