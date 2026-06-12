La Policía evacuó toda la terminal y los aviones con pasajeros que estaban en la zona de seguridad

Un hombre en un despiste accedió a la zona de seguridad de la Terminal 2 provocando una alarma en los servicios de seguridad

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El aeropuerto de Hamburgo ha sido evacuado, este viernes, por un incidente de seguridad. Así informaron fuentes policiales sobre el acceso de un individuo a uns zona restringida de una de las terminales. La medida ha provocado importantes retrasos y cancelaciones de vuelos en la terminal aérea de la ciudad alemana, según han informado fuentes policiales.

Al parecer un hombre pulsó un botón de emergencia que abre las vías de evacuación y accedió a la zona de seguridad de la Terminal 2, del aeropuerto de la ciudad alemana.

Las autoridades decidieron evacuar el área, llegando a desalojar los aviones con pasajeros en su interior. El hombre que protagonizó el incidente ya ha sido identificado y detenido, aunque al parecer su acción responde a un despiste.

La terminal 2 del aeropuerto de Hamburgo se paralizó durante dos horas

El acceso del individuo a la zona de seguridad restringida obligó a que todos los pasajeros que ya se encontraban en ese área del aeropuerto tuvieran que ser evacuados. "Una vez que todos los pasajeros habían abandonado la zona, fue registrada por completo. Las medidas duraron hasta las 11.30 (09.30 GMT) aproximadamente, por lo que hacia las 11.45 (09.45 GMT) se pudo reabrir el control de seguridad aérea", ha explicado a los medios el portavoz policial.

"La medida preventiva adoptada por la policía federal ha finalizado y los pasajeros han comenzado de nuevo a pasar por los controles de seguridad y las operaciones aéreas se están reanudando", según han informado las autoridades aeroportuarias, que prevén algunos horas con retrasos en los vuelos.