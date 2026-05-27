Daniela Klette, detenida en 2024, perteneció a la Fracción del Ejército Rojo, un grupo terrorista y después se convirtió en atracadora.

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Daniela Klette era la mujer más buscada de Alemania. Había logrado eludir a la justicia durante, nada menos, que tres décadas. Klette, de 67 años, pasó a la clandestinidad tras la disolución en 1998 de la RAF --designada como un grupo terrorista por la República Federal de Alemania y también conocida como el Grupo Baader-Meinhof, en referencia a sus miembros fundadores, Andreas Baader y Ulrike Meinhof--, logrando permanecer fugada.

Las autoridades alemanas la identificaban, junto con Burkhard Garweg y Ernst-Volker Staub, como integrante de la denominada tercera generación de la organización terrorista de izquierda Fracción del Ejército Rojo (RAF). Su discurso se basaba en el marxismo y el antiimperialismo, y consideraban que el Estado alemán era una continuación del régimen nazi, protegido por intereses capitalistas y aliado del imperialismo estadounidense.

Fue detenida en 2024: encontraron armas y 240.000 euros en efectivo en la casa donde vivía con otra identidad

En una operación conjunta de la policía de Berlín y la Policía Criminal de Baja Sajonia, Daniela fue detenida el 26 de febrero de 2024 en el apartamento en el que residía en el barrio de Kreuzberg, en la capital alemana. Allí llevaba años viviendo bajo la identidad falsa de Claudia Ivone. La policía halló en el piso armas, munición, un lanzagranadas de juguete, documentos de identidad falsos, pelucas, oro y 240.000 euros en efectivo, presuntamente parte del botín de los atracos cometidos tras formar parte del grupo terrorista, por los que fue juzgada. Para sus vecinos era 'Claudia', una mujer tranquila, que vivía con su perro, daba clases particulares de matemáticas y formaba parte del grupo de bailes brasileños.

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Ahora, un tribunal de Alemania la ha condenado a trece años de cárcel por robos cometidos entre 1999 y el 2016. Los crímenes cometidos por el grupo terrorista al que perteneció no han entrado en el proceso. El juicio se inició en marzo de 2025 bajo la acusación de intento de asesinato, posesión ilegal de armas de fuego y robo con agravantes, presuntamente cometidos junto con sus cómplices Burkhard Garweg y Ernst-Volker Staub, otros dos antiguos miembros de la RAF que siguen fugados.

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Las autoridades creen que el trío robó más de dos millones de euros entre 1999 y 2016 para financiar su vida en la clandestinidad, atracando furgonetas de transporte de caudales y supermercados en el norte y el oeste de Alemania, tal y como ha recogido la agencia alemana de noticias DPA.

Los tres formaban parte de la tercera generación de la RAF, que está acusada de los asesinatos del entonces director general del Deutsche Bank, Alfred Herrhausen, y del presidente del fondo privatizador de empresas de la desaparecida Alemania socialista, Detlev Karsten Rohwedder, entre otras personalidades. Al grupo se le atribuyen 34 muertes.