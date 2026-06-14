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Internacional

Suiza rechaza en referéndum restringir la inmigración y el asilo para frenar el crecimiento demográfico

Suizos rechazan en referéndum limitar aumento de la población, según resultados iniciales.
Suizos rechazan en referéndum limitar aumento de la población, según resultados iniciales.. EFE

  • La iniciativa planteaba más restricciones a la inmigración y al derecho al asilo

  • El objetivo era evitar que la población del país sobrepase los diez millones de personas en 2050

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La iniciativa "No a una Suiza de diez millones", que planteaba imponer medidas para frenar el crecimiento demográfico – principalmente a través de más restricciones a la inmigración y al derecho al asilo – si antes de 2050 el país llegaba a los 9,5 millones de habitantes, ha sido rechazada este domingo mediante referéndum.

Propuesta y defendida en solitario por el partido populista Unión Democrática de Centro (UDC), la iniciativa ha sido rechazada por un estrecho margen, según los primeros sondeos difundidos por la televisión pública suiza.

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El objetivo de la iniciativa, que ha sido objeto de un arduo debate a nivel nacional, era evitar que la población del país sobrepase los diez millones de personas en 2050.

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