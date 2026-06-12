Claudia Barraso 12 JUN 2026 - 17:22h.

La joven de 26 años fue encontrada muerta en una finca safari que tiene la familia en Sudáfrica

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La muerte de Caroline von Rantzau, hija de un millonario alemán, murió de forma accidental, pero han descubierto heridas de bala en su cuerpo que dan un giro a su caso, que ya está siendo investigado como un asesinato.

El periódico Bild ha revelado que las heridas se las pudo provocar un rifle de caza. El cuerpo fue encontrado en la finca safari que la familia tiene en Sudáfrica y algunos testigos han revelado que escucharon dos disparos provenientes de la habitación de la hija del millonario el pasado 1 de junio.

Fue el portavoz de la empresa quien anunció la muerte de la joven cuando así lo confirmaron su padre, Eberhart, su mujer Patricia y el hermano de la víctima Philipp. Pero el comunicado que trasmitieron al resto de empleados y a los medios alemanes fue que “se murió por un accidente”.

La familia dijo que la muerte de la joven se trataba de un accidente

El mismo periódico ha informado que las autoridades han abierto una investigación, pero que “los resultados de la autopsia revelarán la causa de la muerte y determinarán si se comienza a investigar a otras personas, aunque por el momento no hay ningún detenido, ni siquiera sospechoso”.

En un primer momento se pensó que la joven habría sufrido algún tipo de accidente dentro del safari de la que es dueña la familia, pero cuando se produjo el levantamiento de cadáver descubrieron que la joven tenía dos heridas de bala y cuando las examinaron, se dieron cuenta de que estaba producido por un rifle de caza.

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La familia Rantzau son dueños de Deutsche Afrika-Linien GmbH, una empresa que se encarga del trasporte marítimo de contenedores que aunque fue vendido, la empresa aún conversa participaciones en algunos de los depósitos de contenedores en Sudáfrica.