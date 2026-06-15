Las autoridades estadounidenses han informado de que un bombardero B-52 se ha estrellado en California

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Un bombardero B-52 Stratofortress se estrelló este lunes poco después de despegar de una base militar en el estado de California, según fuentes militares estadounidenses, que no han ofrece. "Un B-52 Stratofortress de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos se estrelló poco después de despegar del aeródromo de Edwards a las 11.20 hora local (17.20 GMT)", explicó la cuenta de X de la Base de la Fuerza Aérea Edwards.

El mensaje añade que los equipos de emergencia acudieron "de inmediato" al lugar del accidente y que la instalación militar "facilitará más información a medida que esté disponible". Varias imágenes tomadas en el entorno de la base aérea, situada en el condado de Kern (unos 200 kilómetros al noroeste de Los Ángeles), muestran una gran columna de humo negro en el área donde se estrelló la aeronave.

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"Un bombardero B-52 Stratofortress de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos se estrelló poco después de despegar en el aeródromo de Edwards a las 11:20 a. m. Los equipos de emergencia acudieron de inmediato al lugar y la situación está en desarrollo. Se proporcionará más información a medida que esté disponible", comunicaban las autoridades a través de redes sociales, aunque por el momento no ha trascendido más información sobre el motivo por el que se ha podido producir el choque.

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El último mensaje de las autoridades a través de redes sociales

"El aeródromo ha sido cerrado y todas las aeronaves que se dirigían al aeropuerto están siendo desviadas. Todos los pases de visitante no comerciales han sido suspendidos hasta nuevo aviso para que la instalación pueda concentrarse por completo en las operaciones de respuesta a emergencias". Las autoridades tampoco han confirmado cuándo será reestablecida la circulación normal del tráfico aéreo en la zona hasta que no se garantice la seguridad de todos los ciudadanos.