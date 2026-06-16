Trump se muestra dispuesto a remitir al Congreso el acuerdo alcanzado con Irán, mientras crecen las peticiones

Los líderes del G7 se reúnen con Donald Trump: el intento de dejar atrás las tensiones y los desencuentros

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este martes que está dispuesto a remitir al Congreso el memorando de entendimiento alcanzado con Irán para que sea examinado por los legisladores que han expresado dudas sobre el contenido del acuerdo.

El mandatario realizó estas declaraciones durante una reunión bilateral con el presidente de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Mohamed bin Zayed al Nahyan, celebrada al margen de la cumbre del G7 en Évian, Francia.

Trump se abre a compartir los detalles con el Congreso

Según ha explicado, está dispuesto a "enviar los detalles" del acuerdo a congresistas y senadores, aunque no ha precisado cuándo podrían recibir el texto, que fue firmado digitalmente el pasado domingo y cuya rúbrica oficial está prevista para este viernes en Suiza.

En tono distendido, Trump ironizó sobre la posible reacción de los legisladores: "Lo que me gustaría hacer es enviarlo y decirles que no deben aprobarlo. Entonces lo aprobarán", afirmó en una aparente broma. Sus palabras llegan después de que el líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, reconociera que no había sido informado de ninguna sesión explicativa sobre el contenido del acuerdo.

Un alto el fuego y nuevas negociaciones sobre el programa nuclear

El preacuerdo alcanzado entre Washington y Teherán contempla, entre otros aspectos, la prórroga durante 60 días del alto el fuego entre ambos países y el establecimiento de un marco para futuras negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

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Por el momento, el contenido íntegro del documento no ha trascendido, aunque Trump ha adelantado que los detalles se harán públicos este viernes. La noticia del acuerdo ha sido recibida con cierta cautela en el Capitolio, incluso entre algunos de los principales aliados del presidente estadounidense.

Uno de ellos, el senador republicano por Carolina del Sur Lindsey Graham, se ha mostrado favorable a un entendimiento que facilite la reapertura del estrecho de Ormuz, cuya actividad se vio gravemente afectada por el conflicto. No obstante, Graham ha defendido que el Congreso debe tener la oportunidad de pronunciarse sobre el pacto antes de su aplicación definitiva, una postura compartida por otros miembros del Partido Republicano.