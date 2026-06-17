Los líderes del G7 también han acordado "aumentar el suministro de capacidades de defensa aérea, sistemas e interceptores adicionales, así como capacidades de largo alcance"

Trump e Irán copan todo el protagonismo del arranque de la cumbre del G7 con la reapertura del Estrecho de Ormuz en el horizonte

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Con el acuerdo de paz encarrilado en Oriente Medio y la reapertura del estrecho de Ormuz tras las negociaciones de los de Donald Trump con Irán, los líderes del G7, –que conforman Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá–, han puesto ahora el foco en el conflicto en Ucrania y se han comprometido a "aumentar la presión" sobre la "economía de guerra rusa" a través del refuerzo de sus sanciones al gas y petróleo de Moscú.

"Nos comprometemos a aumentar la presión sobre la economía de guerra rusa", han anunciado en un comunicado conjunto difundido por el Elíseo tras la cumbre celebrada en la localidad francesa de Évian-les-Vains. En él, precisan que reforzarán sus sanciones "incluidas las dirigidas a los sectores del petróleo y el gas".

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El G7 reafirma su apoyo a Ucrania y se compromete a aumentar el suministro de capacidades de defensa y largo alcance

La decisión y la propia declaración de intenciones la han realizado tras considerar que este es "el momento adecuado para adoptar medidas adicionales", al calor del anuncio del acuerdo provisional de paz entre Estados Unidos e Irán, que contempla la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz, pese a que, por el momento, se desconoce el texto exacto del mismo.

Reafirmando su "apoyo inquebrantable" a Ucrania en la defensa de su "libertad, soberanía e integridad territorial", los miembros del G7 han reiterado su "solidaridad" con el pueblo ucraniano que, han lamentado, "sufre los ataques contra sus infraestructuras esenciales y su patrimonio cultural".

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"Felicitamos a Ucrania por su resiliencia y los avances logrados en el campo de batalla en los últimos meses", han manifestado destacando haber acordado "aumentar el suministro de capacidades de defensa aérea, sistemas e interceptores adicionales, así como capacidades de largo alcance". Todo ello, añadiendo estar "dispuestos a considerar" la posibilidad de otorgar a Kiev licencias que permitan aumentar su producción militar.

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Del mismo modo, tras reivindicar la "importancia" de la "resiliencia energética", los líderes del G7 han avanzado que proporcionarán "más apoyo" para que Ucrania "pueda superar el próximo invierno".

Más allá, cabe destacar que a la cumbre del G7 ha asistido el propio presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, quien incluso ha sostenido una reunión con su par en Estados Unidos, Donald Trump, y llegó a instar a los miembros del grupo a invitar al mandatario ruso, Vladimir Putin, al encuentro, aprovechando la presencia de todas las partes interesadas en participar en una eventual negociación de paz.