La UE da el primer paso formal hacia la adhesión de Ucrania y Moldavia

Los Veintisiete desbloquean el inicio formal de las negociaciones de adhesión con Ucrania y Moldavia tras el veto húngaro

Volodímir Zelenski había pedido a los líderes de la UE la adhesión de Ucrania "cuanto antes"

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Los 27 Estados miembros de la Unión Europea han acordado este viernes abrir el primer grupo de capítulos para la adhesión de Ucrania y Moldavia al bloque comunitario, dando así inicio formal a las negociaciones para la entrada de ambos países en la UE, después de que Hungría decidiera levantar el veto que había mantenido durante dos años.

En una reunión de embajadores celebrada en Bruselas, el Consejo de la UE ha adoptado una posición común para la apertura de este primer grupo de capítulos, conocidos como 'fundamentales' y considerados en Bruselas como "la columna vertebral del proceso de adhesión". La decisión se formalizará el próximo lunes en la capital comunitaria durante sendas conferencias intergubernamentales.

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La reacción de Ursula von der Leyen y António Costa

"Esto supone un reconocimiento a la determinación, el coraje y el arduo trabajo demostrados por ambos países para impulsar las reformas, incluso ante inmensos desafíos", han indicado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en un comunicado conjunto.

Ambos dirigentes han celebrado la apertura del primer grupo de capítulos al considerar que refleja el atractivo del proyecto europeo y su capacidad para ofrecer paz, estabilidad y oportunidades. "La ampliación es una decisión estratégica. Al acercar más a nuestras naciones, fortalecemos la paz, la seguridad y la prosperidad en todo nuestro continente", han sostenido.

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Von der Leyen y Costa han defendido además que, en un contexto internacional marcado por la incertidumbre, una Unión Europea más amplia responde al interés común de los Estados miembros. En este sentido, han reivindicado la política de ampliación como uno de los mayores éxitos del bloque y como una inversión en el futuro compartido de Europa.

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La presidencia chipriota del Consejo de la UE también ha acogido con satisfacción el acuerdo, que ha calificado de "hito" en el camino europeo de Ucrania y Moldavia. Nicosia ha subrayado que el paso dado por los Veintisiete reconoce las "aspiraciones, la resiliencia y el arduo trabajo" de ambos países candidatos.

"Al dar este importante paso juntos, reafirmamos que la Unión Europea es más fuerte cuando se mantiene unida, con principios y abierta a aquellos comprometidos con sus valores", ha señalado la presidencia rotatoria del Consejo en un mensaje oficial.