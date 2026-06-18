telecinco.es Sara García, 18 JUN 2026 - 17:43h.

La cantante iraní Parastoo Ahmadi y otros ocho artistas han sido condenados a 74 latigazos por un concierto difundido en YouTube en el que actuó sin hiyab

Los piropos de Donald Trump a Brigitte Macron, su altercado con el rotulador y los detalles de su recordado paseo por el Palacio de Versalles

Compartir







La justicia iraní ha condenado a la cantante Parastoo Ahmadi y a otros ocho participantes del denominado "Concierto Caravanserai" a una pena de 74 latigazos, además de imponerles una prohibición de dos años para abandonar el país y para desarrollar actividades artísticas y musicales. La sentencia ha sido dictada por el Tribunal Penal Provincial de Qom, que ha rechazado las alegaciones presentadas por los acusados, se trata de un fallo en primera instancia, por lo que todavía puede ser recurrido dentro del plazo establecido por la legislación iraní.

Acusados de atentar contra la moral pública

La resolución judicial se basa en varios artículos del Código Penal Islámico y de la Ley de Delitos Informáticos. Según el tribunal, los nueve integrantes del concierto incurrieron en un delito de "atentar contra la moral pública mediante la producción y publicación de contenido vulgar e inmoral en el ciberespacio". La actuación que dio origen al proceso judicial fue difundida en diciembre de 2024 a través del canal de YouTube de Parastoo Ahmadi. El denominado "Concierto Caravanserai" fue grabado en el histórico caravasar de Dirgchin y tuvo una enorme repercusión en las redes sociales.

PUEDE INTERESARTE El ministro de Exteriores ucraniano insta a los rusos a presionar a Putin tras los ataques con drones sobre Moscú

Durante la transmisión del concierto, la artista apareció cantando sin llevar el hiyab obligatorio, una imagen que provocó una fuerte reacción por parte de las autoridades iraníes. Según el medio 'BBC' tras la publicación del vídeo, la justicia abrió una causa contra los participantes y ordenó el cierre del recinto histórico en el que se había grabado.

La grabación superó las 100.000 visualizaciones en apenas unas horas y, con el paso del tiempo, ha alcanzado cerca de tres millones de reproducciones. Fragmentos del concierto también han circulado ampliamente por internet, antes de su publicación, la cantante había escrito un mensaje en su canal de YouTube reivindicando su derecho a actuar. "Yo, Parastoo; una chica que quiere cantar para la gente que amo. Este es un derecho al que no podía renunciar", afirmó.

PUEDE INTERESARTE Felipe VI se reunirá con Claudia Sheinbaum en México en un gesto de acercamiento tras las tensiones diplomáticas

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Una artista vinculada a las protestas en Irán

Parastoo Ahmadi se graduó en Dirección en la Universidad de Soura y ha desarrollado una carrera vinculada a la música y la interpretación, durante años ha compartido canciones y actuaciones en redes sociales y se hizo especialmente conocida por interpretar la canción patriótica "De la sangre de la juventud de la patria", del poeta Aref Qazvini, durante las protestas de 2022.

La cantante cuenta además con varias producciones profesionales en su trayectoria, entre ellas la reinterpretación de la canción folclórica "Aziz Joon" y el tema "Hirani", basado en un poema del escritor Baba Taher Arian. La condena se produce en un contexto de creciente presión de las autoridades iraníes sobre las mujeres que rechazan el uso obligatorio del velo y sobre las expresiones culturales consideradas contrarias a los valores de la República Islámica.