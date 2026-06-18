El corazón de Moscú nota los efectos de los ataques ucranianos a las refinerías y petroleros, limitando el consumo de la gasolina

El ministro de Exteriores ucraniano insta a los rusos a presionar a Putin tras los ataques con drones sobre Moscú

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Una refinería situada en la capital de Rusia, Moscú, ha sido alcanzado este jueves por varios drones ucranianos, según han denunciado las autoridades locales, que han hablado de "ataque masivo" contra la ciudad y sus alrededores y han cifrado en alrededor de 180 los aparatos no tripulados derribados en la zona.

El alcalde de Moscú, Sergei Sobianin, ha indicado en redes sociales que "varios drones han logrado alcanzar la Refinería de Petróleo de Moscú", antes de afirmar que los equipos de emergencia trabajan ya en el lugar, sin dar detalles sobre posibles víctimas o daños materiales.

Asimismo, ha confirmado daños materiales en el centro comercial Sadovod, donde no se han registrado víctimas, mientras que el gobernador de la región de Moscú, Andrei Vorobiov, ha confirmado impactos en el centro comercial Belaya Dacha y en otros edificios, con una mujer herida en la localidad de Stepanovo.

Moscú limita el consumo de gasolina por vehículo

El Ministerio de Defensa ruso ha recalcado que los sistemas de defensa antiaérea han interceptado 555 drones en las últimas horas sobre las regiones de Moscú, Astracán, Bélgorod, Briansk, Volgogrado, Vorónezh, Vladimir, Kaluga, Kursk, Lípetsk, Oriol, Smolensk, Tambov, Tver, Tula, Rostov y Riazán, así como sobre el mar de Azov y la península de Crimea, anexionada en 2014.

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"Nuestros ataques de largo alcance están impactando en las petroleras y refinerías rusas de manera muy, muy efectiva", eran las palabras de Zelensky ante la prensa presumiendo de estos ataques en la ciudad rusa. El objetivo ucraniano está siendo la economía rusa que también ha sido amenazada por Europa con aumentar las sanciones por las consecuencias que está teniendo en otros países.

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En Rusia ya se está notando este problema de petróleo después de dos días de ataques ucranianos a los petroleros y refinerías, muchas zonas han tenido que repartir y limitar el consumo de gasolina entre los ciudadanos, quienes notan ya de primera mano la crisis del país tras los contundentes ataques.