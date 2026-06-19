Trump quiso que el fondo fuera pintado de un azul similar al de la bandera de EEUU que ha favorecido el aumento de la temperatura del agua

Donald Trump ordenó la restauración de la piscina y su fondo fue pintado de azul, pero dos meses después no se nota el cambio

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A Donald Trump le gustan las obras faraónicas y donde ve una oportunidad trata de dejar su impronta. Con motivo del 250 aniversario de la Estados Unidos ordenó obras en el estanque, frente al Obelisco de Washington. Dos meses después el fondo azul se ha decolorado y las agua de un color verde pantano, a pesar de que la reforma costó unos 14 millones de dólares. Las redes se han mofado del presidente.

El Estanque Reflectante de Washington D.C fue drenado, restaurado y pintado de azul por órdenes del presidente Trump. Sin embargo, parte del material azul del fondo se está desprendiendo, días después de que la piscina fuera pintada de azul y rellenada como parte de la renovación millonaria impulsada por el republicano.

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El Gobierno ha tenido que contratar a empleados del Servicio Nacional de Parques para limpiar el estanque de las algas, que han convertido el espacio en una especie de ciénaga con aguas de un color verdoso oscuro. La idea del presidente era pintarla del mismo azul que el de la bandera para que el obelisco se reflejara perfectamente, pero el resultado, es bien diferente.

Por qué el estanque reflectante de Washington se ha llenado de algas

Al parecer, el problema proviene porque el agua utilizada para dar vida a la gigantesca piscina llega de la cuenca del río Potomac, que es rica en nutrientes y que ha colonizado con algas el estanque. A esto se suma que el nuevo color azul oscuro del fondo, elegido por Trump como símbolo patrio, aumenta la temperatura del agua, lo que crea el entorno perfecto para que las algas proliferen rápidamente.

Las obras del estanque provocaron mucha polémica porque fueron asignadas a través de la contratación directa, sin licitación pública a empresas privadas, algunas de ellas vinculadas al mantenimiento de los campos de golf de Trump.