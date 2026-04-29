El rostro de Trump aparecerá enmarcado por la Declaración de Independencia y la bandera estadounidense en la portada interior del pasaporte

Donald Trump será el primer presidente de EEUU cuya firma aparecerá en un billete de dólar, aprovechando el 250 aniversario del país

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El Departamento de Estado de Estados Unidos informó el pasado martes 28 de abril de que se está trabajando en la emisión limitada de pasaportes conmemorativos para celebrar el 250 aniversario de la Independencia del país, en los que se incluirá una imagen del presidente Donald Trump, quien se convertiría en el primer presidente vivo en aparecer en el documento de viaje.

Según maquetas obtenidas por la cadena 'Fox News', el rostro de Trump aparece enmarcado por la Declaración de Independencia y la bandera estadounidense en la portada interior del pasaporte, junto con su firma en color dorado, mientras otra página muestra a los 'padres fundadores' de EEUU firmando ese documento.

Un documento con "un diseño especial"

Los pasaportes estarán disponibles este verano en la Agencia de Pasaportes de Washington para cualquier ciudadano estadounidense que solicite uno nuevo, sujeto a disponibilidad, según 'Fox News'.

Los documentos tendrán "un diseño especial para conmemorar esta ocasión histórica", dijo a Fox el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

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La contraportada de estos pasaportes llevará una bandera de Estados Unidos con el número 20 centrado entre las 13 estrellas que figuraban en la versión de 1777 y, aunque incorporan nuevas ilustraciones, los documentos mantendrán "las mismas características de seguridad", según aseguró la fuente.

Billetes, monedas y pasaportes

En la misma línea, el Departamento del Tesoro informó en marzo que la firma de Trump también se incluirá en futuros billetes de dólar, la primera vez que la marca de un presidente en ejercicio aparece en ellos.

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De acuerdo con el Tesoro, la medida busca reconocer los "logros económicos" del mandatario y los billetes con su firma serán puestos en circulación antes del 4 de julio.

El 19 de marzo, un comité federal de arte aprobó un diseño de una moneda con la figura de Trump apoyando sus puños sobre un escritorio, basada en una fotografía tomada por su equipo en 2025 y que se exhibe en la Galería Nacional de Retratos de Washington.

Pero la imagen de Trump no solo se extiende a billetes y pasaportes, sino que ahora llega a muchos rincones de Washington, donde enormes fotografías del presidente cubren las fachadas de varios edificios en la capital.