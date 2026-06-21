El hombre, de 36 años, se pasó por las calles semidesnudo y con un arma blanca con la que atacó a varias personas

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Un hombre de 36 años ha sido detenido este sábado tras haber perpetrado una serie de ataques islamófobos en la ciudad de Edimburgo, capital de Escocia, y que ha dejado cinco heridos, según han confirmado las autoridades policiales.

Los ataques se habrían producido el viernes en el paseo de Leith Walk, donde un hombre semidesnudo y que portaba un arma de filo atacó a varias personas y destrozó varios establecimientos. Las autoridades han señalado que ninguna de las lesiones sufridas en las víctimas han sido consideradas graves.

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El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, ha condenado los ataques y ha confirmado que el sospechoso "parecía estar motivado por el odio antimusulmán". De esta manera, también ha querido trasladar su apoyo a las personas que han resultado heridas y ha agradecido su labor a los agentes de policía y a los servicios de emergencia que atendieron a las personas que resultaron gravemente heridas en el ataque.

Keir Strarmer condena los ataques

"Absolutamente deplorable. Nadie debería enfrentar violencia en nuestras calles (...) No toleraré esto: enfrentará todo el peso de la ley. Mis pensamientos están con los heridos y agradezco a la policía y a los servicios de emergencia por su respuesta", ha escrito en una publicación en sus redes sociales.

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La Policía escocesa ha indicado a través de un comunicado en sus redes sociales que se ha presentado un informe al fiscal general de Escocia y que "el individuo comparecerá ante el tribunal a su debido tiempo". De esta manera, la "subcomisaria, Catriona Paton, ha afirmado que "no hay lugar para el racismo ni el odio por motivos religiosos en Escocia".

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Por su parte, el primer ministro escocés, John Swinney, ha asegurado estar "profundamente preocupado por estos incidentes" y ha confirmado reunirse "con grupos comunitarios para asegurarles el firme respaldo del Gobierno". El acusado pasará a disposición judicial en los próximos días.