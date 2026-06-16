Una pelea iniciada tras una bofetada acaba con un joven muerto por arma blanca: hay dos detenidos y la investigación sigue abierta

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Una pelea ocurrida en la madrugada de este domingo en el centro de Santander acabó con la vida de un joven colombiano de 27 años. Todo comenzó después de que la víctima propinara una bofetada a uno de los integrantes de un grupo que se encontraba en el exterior del Ecstasy Night Club, en el número 51 de la calle Santa Lucía. Según las imágenes de las cámaras de seguridad y los testimonios recabados, el altercado comenzó pasadas las 04:20 horas, cuando al joven, que tenía prohibida la entrada al establecimiento por un incidente anterior con arma blanca, se le negó el acceso al local.

Así lo recogen fuentes como 'El Diario Montañés'. La discusión derivó rápidamente en una violenta reyerta en la que se utilizaron barras extensibles, palos y armas blancas. La pelea se desplazó desde la puerta del pub hacia la calle Gándara y posteriormente a la zona de Bonifaz. La víctima sufrió dos heridas incisas, una de ellas bajo la axila izquierda, que le provocó una grave hemorragia.

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Pese a los intentos de reanimación de los sanitarios del 061, el joven falleció por la gran pérdida de sangre. La Policía Nacional ha detenido a dos sospechosos con antecedentes penales y mantiene abierta la investigación.

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Una investigación abierta

Las cámaras de seguridad del establecimiento se han convertido en una de las principales pruebas para esclarecer lo ocurrido. En ellas se observa cómo, tras ser rechazado en la entrada, el joven increpa a otro grupo que permanecía en el exterior. Testigos presenciales aseguran que los integrantes de ese grupo trataron inicialmente de calmar la situación, aunque el fallecido terminó golpeando a uno de ellos, desencadenando la pelea.

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Según el relato de los testigos y del propietario del local, durante la reyerta se emplearon distintos objetos contundentes y armas blancas. Los agentes acudieron al lugar pocos instantes después de recibir el aviso, mientras los participantes huían por la calle Gándara. Los investigadores creen que la puñalada mortal pudo producirse ya en las inmediaciones de Bonifaz, donde la víctima terminó desplomándose junto a unos contenedores.

El suceso ha reavivado la preocupación entre vecinos y hosteleros de la zona, que denuncian episodios violentos frecuentes durante los fines de semana en el entorno comprendido entre Cañadío y Puertochico. La Policía continúa analizando las grabaciones para identificar al resto de implicados, ya que se estima que en la agresión participaron al menos otras tres o cuatro personas. No se descartan nuevas detenciones en las próximas horas.