Tres muertos, entre ellos el presunto autor del ataque, en un tiroteo en el barrio judío de Montreal

Tres hombres, entre ellos el sospechoso de haber llevado a cabo el ataque, han muerto este lunes durante un tiroteo en un barrio judío de Montreal.

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Tres hombres, entre ellos el sospechoso de haber llevado a cabo el ataque, han muerto este lunes durante un tiroteo en un barrio judío de Montreal. Las autoridades no han informado aún del motivo ni sobre el desarrollo de este ataque en el que los disparos de un tirador han acabado con la vida de un policía y de un civil, y han herido a otro agente.

El ataque ocurrió en una zona de restaurantes y supermercados kosher frecuentada por la comunidad judía de Montreal. El Centro para Israel y Asuntos Judíos (CIJA), un destacado grupo de la sociedad civil canadiense, dijo que estaba "siguiendo de cerca la situación". "Mientras aguardamos más detalles sobre la naturaleza de este aterrador incidente, pedimos a los miembros de la comunidad que se mantengan vigilantes", indicó el CIJA.

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Las imágenes que se han compartido en redes sociales muestran cómo un hombre vestido de camuflaje dispara a quien parece, por el uniforme, un agente de la Policía. En imágenes posteriores, con el tiroteo ya concluido, se aprecia cómo ese hombre de camuflaje también yace en el suelo.

Dagher precisó además que, aunque en los primeros momentos algunos agentes en el lugar hablaron de la búsqueda de un posible segundo sospechoso, las autoridades confirmaron después que había solo una persona implicada en el tiroteo. Según explicaron las autoridades, los agentes de Policía acudieron hacia las 11.35 hora local (17.35 hora peninsular española) al hotel Hilton Garden Inn después de recibir una llamada de emergencia. Dagher explicó que, al llegar al lugar, fueron recibidos a tiros.

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La operación policial provocó el cierre de calles y las autoridades pidieron a los vecinos que permanecieran en el interior de sus viviendas, cerraran las puertas y se alejaran de las ventanas. La orden de refugio fue levantada horas después, una vez que la Policía indicó que la amenaza inmediata para la población ya no existía. Las autoridades canadienses no han revelado ni la identidad del atacante ni los posibles motivos del tiroteo.

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El jefe de la Policía de Montreal calificó lo ocurrido de "tragedia" y "pesadilla" y elogió el trabajo de los agentes, de quienes dijo que arriesgan sus vidas en el cumplimiento de su deber. La primera ministra de la provincia de Quebec, Christine Fréchette, se declaró "profundamente conmocionada" por los hechos y afirmó que actos de este tipo "no tienen cabida" en la provincia. La alcaldesa de Montreal, Soraya Martínez Ferrada, expresó sus condolencias a la familia, los amigos y los compañeros del policía fallecido.