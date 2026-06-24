"En estos momentos emprende su viaje de regreso a España para poderse reencontrar con sus familiares y amigos", ha confirmado el ministro José Manuel Albares

Fue detenida el 24 de mayo junto con otros nueve voluntarios cuando se dirigían a proporcionar ayuda humanitaria a Gaza

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La española Alicia Armesto, detenida hace un mes cuando formaba parte de una caravana que transportaba ayuda humanitaria con destino a Gaza, ha sido liberada por las autoridades del este de Libia, según ha confirmado este miércoles el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.

El anuncio de su liberación se produce después de que el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, ya anunciara la víspera la liberación de dos ciudadanos transalpinos y de que la organización de la iniciativa, Global Sumud, hubiera adelantado que los diez voluntarios detenidos iban a ser puestos en libertad.

El ministro de Exteriores celebra la liberación de Alicia Armesto

"Buenas noticias. La española Alicia Armesto por fin ha sido liberada y en estos momentos emprende su viaje de regreso a España para poderse reencontrar con sus familiares y amigos", ha señalado Albares en un mensaje remitido por su Ministerio.

De igual modo, la familia de Armesto, secretaria técnica del Sindicato de Periodistas de Madrid, ha confirmado que están preparando su viaje de vuelta.

Con su liberación, el jefe de la diplomacia ha aprovechado para agradecer "todo el apoyo y las gestiones" que ha realizado la Embajada española en Libia, así como el consulado y la Dirección General de Asuntos Consulares del Ministerio.

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Armesto fue detenida tras un viaje para dar ayuda humanitaria a Gaza

Armesto fue detenida el 24 de mayo junto con otros nueve voluntarios cuando se dirigían a Sirte para negociar con las autoridades el paso de la ayuda por el Ejército Nacional Libio que comanda el mariscal de campo Jalifa Haftar, el hombre fuerte en el este de Libia.

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Según denunció entonces el Ministerio de Exteriores del gobierno del este de Libia --no reconocido internacionalmente--, el arresto se debió a que habían entrado en su territorio "sin completar los procedimientos legales y obtener los permisos necesarios" para poder continuar su camino hacia Gaza.

Este mismo Ministerio anunció este martes el inicio de las deportaciones de los activistas "en cumplimiento de la decisión emitida por el Fiscal General del Tribunal de Apelación de Bengasi", defendiendo que el cumplimiento del fallo "se ajusta al respeto a la soberanía del Estado libio" y asegurando que garantizará "la preservación del orden público y la seguridad nacional".