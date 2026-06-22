El encuentro entre Washington y Teherán ha estado lleno de vaivenes tras los ataques de Israel a Líbano

Trump amenaza con convertirse en el "ángel de la guarda" en Ormuz y quedarse con un 20% del crudo

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Las delegaciones de EE.UU. e Irán han pactado crear un comité para impulsar una hoja de ruta que les permita llegar a un acuerdo final en un plazo de 60 días. De esta manera se cerraría el conflicto iniciado por Washington contra el régimen iraní. Los países mediadores, Catar y Pakistán han publicado un comunicado en el que hablan de "avances alentadores" en la primera ronda de negociaciones, que ha sufrido interrupciones y retrocesos a causa de la ofensiva militar en Líbano.

"La primera sesión de conversaciones de alto nivel en el marco del Memorando de Entendimiento de Islamabad ha concluido", han indicado Islamabad y Doha en un comunicado conjunto en el que han subrayado que la cumbre "se ha desarrollado en un ambiente positivo y constructivo" y que "se han logrado avances alentadores", entre los que han destacado "la creación de un mecanismo para futuras conversaciones técnicas".

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"El Comité de Alto Nivel ha acordado una hoja de ruta para alcanzar un acuerdo final en un plazo de 60 días, sentando las bases para el inicio inmediato de nuevas conversaciones técnicas", subrayó el texto, publicado en X por los Ministerios de Exteriores de Catar y Pakistán, mediadores de las negociaciones, tras la ronda de conversaciones del domingo en Suiza.

Además, Washington y Teherán "han acordado la creación de un Comité de Alto Nivel que supervisará políticamente la mediación" y al cual informarán "periódicamente" los negociadores principales. Estos, recoge el comunicado, "dirigirán grupos de trabajo centrados en temas nucleares, sanciones y un grupo de seguimiento y resolución de controversias para garantizar la implementación efectiva del Memorando de Entendimiento".

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Según los plazos previstos, el citado comité ha acordado una "hoja de ruta para alcanzar un acuerdo" en 60 días, "sentando las bases para el inicio inmediato de nuevas conversaciones técnicas". El documento incide también en el establecimiento de "una línea de comunicación entre las partes" durante este período a fin de "evitar incidentes y malentendidos (y) con el objetivo de garantizar el paso seguro de los buques mercantes por el estrecho de Ormuz", uno de los principales puntos calientes de las negociaciones.

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Un órgano de resolución de conflictos para asegurar cese de las operaciones militares" entre Israel y Líbano

Otro de estos es la campaña militar de Israel en Líbano, sobre la cual Irán ha pedido en reiteradas ocasiones su detención. A este respecto, Washington y Teherán han acordado la creación de "una célula de resolución de conflictos", integrada por las partes, la República Libanesa y facilitada por los mediadores, para "asegurar el cumplimiento del cese de las operaciones militares".

"Las conversaciones técnicas continuarán durante el resto de la semana en el complejo turístico de Burgenstock para abordar todos los temas", se lee en la nota de los países mediadores, que han prometido que "seguirán esforzándose al máximo para garantizar que las negociaciones se desarrollen en un ambiente constructivo con el objetivo de alcanzar un acuerdo final", al tiempo que han agradecido a Estados Unidos e Irán "su constante compromiso con la diplomacia y la resolución pacífica del conflicto".

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Este tono contrasta por lo recogido de fuentes cercanas a la negociación por la agencia de noticias Tasnim --dependiente de la Guardia Revolucionaria iraní--, que habían informado previamente de la retirada de los negociadores iraníes en respuesta a un mensaje de Trump. De hecho, se ha especulado con la posibilidad de que Trump publicara un mensaje de menor tono para facilitar las negociaciones.

"Les dije que como cerraran el estrecho se quedarán sin país. Ni siquiera podrán regresar a su puto país", había asegurado el presidente estadounidense a la cadena Fox News en un momento crucial como es el comienzo de la cumbre diplomática de Bürgenstock.

Es más, Trump ha vuelto a insistir en su amenaza de que Estados Unidos podría tomar perfectamente por la fuerza el estrecho de Ormuz e incluso actuar como "recaudador de peajes", como ha hecho Irán durante el conflicto.

El presidente ha asegurado que podría convertirse incluso en el "ángel de la guarda del estrecho y quedarse con el 20% del petróleo". "Podríamos tomar el control del estrecho si es necesario. Podría arrasar el país si quisiera. Y si no llegan a un acuerdo, nosotros cobraremos los peajes", ha avisado.

Trump, por último, ha echado la culpa a Irán del nuevo repunte de la violencia en Líbano, un factor que podría hacer descarrilar las negociaciones. El presidente de EEUU se ha apartado de sus críticas a Israel de los últimos días y señalado directamente a Teherán y su relación estratégica con las milicias chiíes de Hezbolá.

Precisamente este ha sido uno de los puntos destacados por el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, al hilo de la publicación conjunta de Qatar y Pakistán. El jefe de la diplomacia iraní ha aseverado que "la incansable mediación de Pakistán y Qatar ha permitido lograr avances importantes para poner fin a la guerra del Líbano", aunque ha considerado la célula de gestión de conflictos del Líbano como "la primera prueba de fuego".