Los sospechosos están investigados por intento de asesinato e incendio provocado tras su presunta participación en el ataque contra un centro de acogida

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Las autoridades de Alemania han anunciado este viernes la detención de dos presuntos integrantes del grupo terrorista de extrema derecha Última Ola Defensiva por su supuesto papel en el incendio provocado registrado en enero de 2025 en un centro de acogida para solicitantes de asilo. La Fiscalía alemana ha informado en un comunicado de que los dos detenidos, que serían menores de edad, ya han comparecido ante un tribunal.

El Ministerio Público sostiene que existen "firmes sospechas" de que ambos "apoyan a una organización terrorista" y les imputa los delitos de "intento de asesinato" e "incendio provocado", entre otros cargos.

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Una organización vinculada a ataques contra migrantes

La Fiscalía ha explicado que Última Ola Defensiva fue fundada en 2024 con el objetivo de "causar el colapso del sistema democrático en Alemania a través de actos de violencia, principalmente contra migrantes y opositores políticos".

Según el comunicado, "estos actos incluyeron incendios y ataques con artefactos incendiarios contra alojamientos de solicitantes de asilo e instalaciones de formaciones izquierdistas, en ocasiones dejando muertos". El organismo ha identificado a los detenidos como Joel F. y Elias F., a quienes acusa de participar, junto a otras dos personas, en el ataque perpetrado el 5 de enero de 2025 contra un centro para solicitantes de asilo en Schmölln.

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De acuerdo con la investigación, el grupo actuó "con el objetivo de causar un incendio". Para ello, los sospechosos rompieron una ventana e intentaron lanzar pirotecnia al interior del edificio, en un ataque que ahora investiga la Justicia alemana por su presunta motivación terrorista.