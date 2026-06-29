Las autoridades investigan la motivación del tiroteo y han pedido a la ciudadanía evitar la zona

El suceso ha tenido lugar en el centro de la ciudad, de apenas 50.000 habitantes

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StadeAlarma en la ciudad alemana de Stade, en el estado de Bajo Sajonia, tras un tiroteo que ha dejado cinco muertos, según las primeras informaciones confirmadas por la Policía de Luneburgo, que rápidamente estableció un perímetro en el lugar de los hechos pidiendo a la ciudadanía evitar la zona. Dos personas sospechosas han sido detenidas, entre ellos el presunto autor de los disparos.

“Operativo policial en la calle Dankersstraße en Stade. Actualmente se está llevando a cabo un operativo policial. ¡Eviten la zona ampliamente!”, comunicaban las autoridades preliminarmente a través de sus redes sociales, señalando que podían obtener información del dispositivo en marcha a través del canal de WhatsApp de la Policía de Stade.

Cinco muertos en el tiroteo en Stade

El tiroteo ha tenido lugar en el centro de la ciudad, de apenas 50.000 habitantes, y según informa Bild podría haber ocurrido en las inmediaciones de “un centro de acogida de jóvenes” próximo a una comisaría de policía.

Por el momento, no han trascendido mayores detalles, por lo que no está clara todavía la motivación del tiroteo ni se ha precisado oficialmente. Los investigadores trabajan en el escenario de los hechos, donde se han desplazado rápidamente los efectivos de emergencias ante la gravedad de lo ocurrido.

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Dos sospechosos detenidos por el tiroteo

Según medios alemanes, todos los fallecidos confirmados hasta el momento son adultos y habría también varios heridos, si bien prosiguen los trabajos para esclarecer los hechos y confirmar con exactitud el balance de lo ocurrido.

En el lugar han detenido a dos sospechosos. Al menos uno de ellos sería el presunto autor del tiroteo.