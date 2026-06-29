En el momento del tiroteo no se estaba retransmitiendo ningún partido en las pantallas gigantes del lugar

El tiroteo se produjo exactamente en la plaza de San Pedro, en una de las zonas que acoge una 'fan zone'

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Una persona ha muerto y una segunda ha resultado herida de gravedad tras originarse un tiroteo en un punto de la ciudad de San José, en el estado de California, que acoge una 'fan zone' del Mundial 2026, según han confirmado las autoridades estadounidenses.

Según ha precisado la Policía de San José, una víctima ha sido declarada muerta en el lugar", situado entre las calles Market y Santa Clara, mientras que "la segunda víctima ha sido trasladada a un hospital local con heridas que ponen en riesgo su vida".

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Las autoridades investigan el tiroteo en la 'fan zone' del Mundial 2026

Los hechos han ocurrido en un centro de ocio de San José, que ha estado acogiendo una ‘fan zone’ de la cita mundialista para la retransmisión de los partidos, como ha indicado la Policía. No obstante, en el momento en que se han producido los hechos, no se estaba proyectando ningún partido, habiendo finalizado ya el único encuentro que estaba previsto.

"El incidente está siendo investigado como un homicidio", han señalado las autoridades en un mensaje en sus redes sociales, indicando que "numerosas calles de los alrededores" quedaban cerradas como parte del operativo policial desplegado en la zona. "Por favor, eviten la zona y usen rutas alternativas", anunciaban.

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El tiroteo en plena 'fan zone'

El tiroteo se produjo exactamente en la plaza de San Pedro, una de las zonas que acoge una 'fan zone' con motivo de la máxima competición internacional del mundo del fútbol. Sin embargo, en el momento del incidente no se estaban retransmitiendo partidos en las pantallas gigantes del lugar, dado que el Sudáfrica-Canadá de dieciseisavo había concluido unas horas antes.

Tras los hechos, un amplio dispositivo policial se desplegó en la zona, con múltiples patrullas acordonando el lugar para asegurar el perímetro, que obligó al cierre de varios negocios de las inmediaciones.

Tras lo ocurrido, las autoridades continúan las investigaciones para esclarecer el suceso.