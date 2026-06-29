Cuando aparece Tsunami todo cambia: "silencio absoluto", se grita.

Última hora en Venezuela tras los terremotos: se registra una potente sacudida de 5.1 en la zona devastada

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Tsunami es un border collie convertido en uno de los grandes protagonistas de las labores de rescate. Pero su historia siempre ha sido un ejemplo de resistencia, algo que está demostrando también en el terremoto de Venezuela donde ha salvado ya a 40 personas. Lo ha hecho además, casi deshidratado -ha tenido que ser atendido como un rescatista más- y con las patas heridas. Porque Tsunami llega donde nadie. Y resiste como pocos.

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De hecho, su historia es una historia de superación. Maltratada y abandonada en la calle, fue rescatada. El destino, por una vez, le fue propicio cuando fue puesta a disposición de Jorge Beens , fundador y director del Centro de Entrenamiento Canino de Respuesta ante Desastres (K-Sar Ecid). Un encuentro decisivo: tras ser entrenada, la perra participó en numerosas misiones, como la que tuvo lugar en Turquía tras el terremoto de 2023. "Es la personificación de la resiliencia", declaró con orgullo su adiestrador,Jorge Beens en declaraciones al Corriere en las que señala que solo en ás últimas 24 horas ha logrado ayudar a rescatar a 13 personas y el día anterior ya lo había hecho con 30.

No es la primera vez que Tsunami participa en este tipo de rescates; en 2023, ya viajó a Turquía tras los devastadores seísmos que sacudieron la región. En esta última misión, el animal trabaja junto a equipos caninos de rescate que operan bajo condiciones extremas, en estructuras inestables y con el riesgo constante de nuevos derrumbes. Cuando logra ubicar a alguna persona entre los escombros, Tsunami marca el lugar con ladridos insistentes o una postura específica entrenada con anterioridad.

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"Son los que definen el punto, la zona exacta donde se van a emplear todos los recursos y equipos de trabajo. Para ellos es solo un juego. Tiene que buscar una cosa concreta, si marca otra cosa no tiene premio y las va descartando. A través de una serie de asociaciones va a marcar, se va a soltar a otro perro y cuando dos coinciden entonces se confirma", destaca Leandro Marín, bombero de la unidad canina del Ayuntamiento de Sevilla.