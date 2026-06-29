En busca de los pasajeros deportados del vuelo 164 desde Texas: de EEUU directos a la zona cero del terremoto

José Rocamora 29 JUN 2026 - 15:46h.

Compartir







Entre todas las víctimas de los terremotos, hay un grupo de venelozanos que apenas llevaba unas horas en el país. Son muchos de los 147 deportados del vuelo 164 que llegaba desde Texas. De Estados Unidos directamente al terremoto. Llegaron a Venezuela tras ser detenidos por los servicios de inmigración de Estados Unidos, pasar por centros de detención y, finalmente, ser deportados. Del aeropuerto fueron trasladados al hotel, el Hotel Santuario, en la Guaira.

Lo que no se esperaban es que el país los recibiera con el terremoto que convirtió en escombros ese hotel. Las familias buscan ahora a esos deportados del vuelo 164. Entre ellos 120 hombres, 19 mujeres y 7 menores. Algunos familiares denuncian que los servicios de inteligencia venezolanos no dejaron que nadie saliera del hotel cuando la tierra empezó a temblar.