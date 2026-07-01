EEUU plantea premiar a los países que hagan más por incrementar su defensa: "Los que hacen más deberían obtener beneficios"

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El embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Matt Whitaker, ha asegurado que el presidente estadounidense, Donald Trump, está "decepcionado" con España por la negativa del Gobierno de Pedro Sánchez a autorizar el uso de las bases de Morón y Rota para las operaciones militares contra Irán, así como por su rechazo a elevar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB.

Las declaraciones se producen a pocos días de la cumbre de la OTAN, que se celebrará la próxima semana en Ankara, en Turquía. Preguntado sobre si el presidente de Estados Unidos podría anunciar algún tipo de medida contra España durante la cumbre, Whitaker ha señalado que no espera que el encuentro esté marcado por posibles represalias, aunque ha dejado claro que Trump no está satisfecho con la posición del Ejecutivo español: "No hay duda de que el presidente está decepcionado con España. Tanto por las cuestiones de acceso a las bases y al sobrevuelo que vimos durante 'Furia Épica', como por su falta de voluntad para demostrar una trayectoria creíble hacia el 5%", ha afirmado el embajador estadounidense.

Washington insiste en el compromiso del 5% del PIB

Durante su intervención, Whitaker ha recordado que los 32 países miembros de la OTAN respaldaron de forma unánime el compromiso de aumentar el gasto en defensa durante la cumbre celebrada en La Haya el año pasado.

En este sentido, ha subrayado que Estados Unidos espera que todos los aliados, incluida España, cumplan con los compromisos adquiridos y avancen hacia el objetivo de destinar el 5% de su Producto Interior Bruto a defensa. El embajador estadounidense también ha defendido que los países que realizan un mayor esfuerzo en materia de defensa deberían obtener un trato preferente en sus relaciones bilaterales con Estados Unidos.

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Entre esos posibles beneficios, ha citado un mayor acceso a reuniones con los líderes estadounidenses o prioridad en los procesos de adquisición y contratación de material militar.

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No obstante, Whitaker ha matizado que esas ventajas no suponen una excepción al cumplimiento de los compromisos comunes, por lo que ha reiterado que Washington espera que todos los aliados de la OTAN mantengan una "trayectoria creíble" para alcanzar el objetivo del 5% del PIB destinado a defensa.