Claudia Barraso 01 JUL 2026 - 15:14h.

La India ha confirmado la identidad del hombre que lleva congelado durante años en el Everest

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La India va a intentar resolver uno de los misterios que lleva persiguiendo a todos los que han tenido la oportunidad subir al Everest. Se trata del conocido ‘Botas Verdes’, una persona que lleva congelada durante 30 años en el pisco más alto del mundo y de la que se desconoce su identidad.

El cadáver estaba situado a casi nueve mil metros de altitud desde mayo de 1996, cuando una tragedia se cobró la vida de ocho escaladores, quienes intentaban escalar el pico cuando una ventisca les alcanzó y murieron congelados. Finalmente, las autoridades indias han desvelado que se trata del escalador indio Dorje Morup, de 47 años, gracias a una prueba genética que descarta los rumores que había hasta ahora de que se trataba de un miembro de la policía.

En documentos publicados en el portal del gobierno, las autoridades han detallado cómo se hizo la expedición e informan de que han abierto una licitación para recuperar el cadáver, una operación que requiere la participación de varios alpinistas especializados.

La siguiente misión de las autoridades

El cuerpo permanecía en una pequeña cueva en la que, desde su fallecimiento, solo se veían unas botas verde lima del cadáver congelado, convirtiéndose en un de los puntos de referencia más conocidas por los alpinistas. Ahora, al menos seis alpinistas especializados con varios ascensos a la cumbre más alta del planeta y con una duración prevista de 40 días a finales de verano y comienzos de otoño. Aunque la India ha conseguido revolver este misterio, hay numerosos restos permanecidos ocultos bajo la nieve o atrapados bajo profundas grietas.

Sin embargo, muchas personas que murieron sepultadas bajo duras capas de nieve y hielo han empezado a salir a la luz gracias al deshielo que está produciendo el cambio climático. ‘Botas Verdes’ no es el único que ha recibido apodos por parte de los montañeros que se cruzan los cuerpos en la ruta hacia la cumbre.