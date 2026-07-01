Miles de personas esperan en las zonas afectadas que remuevan los escombros más pesados para buscar a sus familiares

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Hace una semana dos terremotos sacudían la costa central de Venezuela, pero la falta de maquinaria sigue siendo uno de grandes problemas para remover los escombros y rescatar los cuerpos. Lo peor es que los bulldozer no funcionan por falta de combustible.

Una periodista estadounidense se acerca a un operario y le pregunta por qué tiene apagada la máquina en vez de estar quitando los cascotes de los edificios colapsados.

"¿Por qué no enciende la máquina?", le pregunta mientras graba. El hombre le responde que "no tengo combustible". La respuesta resulta increíble en Venezuela, uno de los mayores productores de crudo del mundo y con unas de las mayores reservas de petróleo.

Miles de venezolanos reclaman desde hace días la intervención de maquinaria pesada para despejar las zonas de los escombros más pesados, los que no pueden sacar con sus medios: palas, picos y herramientas no aptas para los cascotes de hormigón.

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A pesar de ello, voluntarios y vecinos anónimos siguen buscando, metiéndose entre los agujeros que han quedado tras el colapso de edificios y casas, a riesgo de sus propias vidas. No se resignan y mantienen la esperanza de encontrar personas con vida, a pesar de que las posibilidades cada vez se reducen más, a medida que pasa el tiempo.