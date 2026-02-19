El escalador experimentado abandonó a la mujer a más de 3.000 metros de altitud en medio de una borrasca.

La decisión del tribunal puede cambiar el alpinismo para siempre.

Kerstin tenía 33 años. Murió congelada en la montaña más alta de Austria, a más de 3.000 metros de altitud en medio de una borrasca. Ahora, su novio, Thomas, será juzgado el jueves acusado de homicidio por negligencia grave. La dejó sola para buscar ayuda en ese lugar pese a ser un experimentado alpinista. La conclusión en este juicio puede cambiar la historia del alpinismo para siempre. La excursión de escalada al Grossglockner de ambos acabó en tragedia. Su novio está acusado de dejarla desprotegida y exhausta cerca de la cima en medio de una tormenta la madrugada del 19 de enero de 2025.

Los fiscales dicen que él era el guía responsable del recorrido

El juicio ha despertado interés y debate, no sólo en Austria, sino también en comunidades de montañistas mucho más allá de sus fronteras. Los fiscales dicen que, como escalador más experimentado, el hombre sometido a juicio era "el guía responsable del recorrido" y no regresó ni pidió ayuda a tiempo para ayudar a su novia. El novio de la joven fallecida niega los cargos y su abogado, Kurt Jelinek, ha calificado la muerte de la mujer como "un trágico accidente".

Acusado de cometer errores continuos durante la escalada

Los fiscales acusan a Thomas de cometer errores desde el principio de la escalada que acabó costándole la vida a su novia.

La cuestión clave en este caso y la que suscita la polémica es cuándo el criterio personal y la asunción de riesgos se convierten en motivo de responsabilidad penal. Si el escalador es declarado culpable, podría suponer un cambio de paradigma para los deportes de montaña, según el periódico austriaco Der Standard.

La clave del caso es la acusación de la fiscalía de Innsbruck de que él debía ser considerado el "guía responsable del tour", ya que "a diferencia de su novia, él ya tenía mucha experiencia en tours alpinos de gran altitud y había planeado el tour". La primera acusación es que el joven hizo la escalada aunque su novia "nunca había realizado una excursión alpina de esta longitud, dificultad y altitud, y a pesar de las difíciles condiciones invernales".

El joven salió de escalada con dos horas de retraso y no llevaba "suficiente equipo de vivac de emergencia, permitió a su novia utilizar botas de snowboard blandas, un equipamiento que no es adecuado para una excursión a gran altitud en terreno mixto.

El acusado lo niega. En un comunicado, su abogado, Kurt Jelinek, afirmó que la pareja había planeado la gira juntos. "Ambos se consideraban suficientemente experimentados, adecuadamente preparados y bien equipados", dijo. Ambos tenían "experiencia alpina relevante" y estaban "en muy buena condición física".

¿Por qué no regresó antes y silenció su móvil?

Una vez en la montaña, la fiscalía afirma que el hombre debería haber regresado, cuando aún era posible, debido a los fuertes vientos de hasta 74 km/hy al frío invernal. La temperatura era de -8 °C, con una sensación térmica de -20 °C. La pareja no se dio vuelta.

Según el abogado del acusado, el 18 de enero a las 13:30 horas llegaron al lugar llamado Frühstücksplatz, punto del recorrido tras el cual ya no había vuelta atrás antes de la cumbre. Como ninguno de los dos estaba "agotado o abrumado, continuaron", dijo Kurt Jelinek.

Los fiscales dicen que la pareja se quedó atrapada alrededor de las 20:50 y que el hombre no llamó a la policía ni envió ninguna señal de socorro cuando un helicóptero policial sobrevoló la zona alrededor de las 22:50. El abogado del novio dijo que en ese momento su cliente y su novia todavía se sentían bien y no pidieron ayuda porque estaban cerca de la cumbre.

Pero, según la defensa del acusado, la situación cambió drásticamente. Para sorpresa total del hombre, la mujer mostró repentinamente signos de agotamiento cada vez mayores, aunque para entonces ya era demasiado tarde para regresar.

A las 00:35 del 19 de enero, llamó a la policía de montaña. El abogado del joven afirma que pidió ayuda y niega haberle dicho a la policía que todo estaba bien. La policía alega que silenció su teléfono y no contestó más llamadas.

El joven fue a buscar ayuda a las 2:00 a. m porque su novia ya no podía moverse. Su figura iluminada con antorchas fue captada en imágenes de cámara web mientras descendía de la cumbre.

¿Por qué avisó tarde y no protegió con mantas de aluminio a su novia?

Los fiscales dicen que no utilizó mantas de rescate de aluminio ni ningún otro equipo para proteger a su novia del frío y esperó hasta las 03:30 antes de avisar a los servicios de emergencia. Para entonces, probablemente ya era demasiado tarde. Los fuertes vientos impidieron el rescate en helicóptero durante la noche. Kerstin murió sola en la nieve, en la ladera congelada de la montaña.

Si es declarado culpable, el novio de la joven se enfrentaría hasta tres años de prisión. Y un veredicto de culpabilidad también podría tener implicaciones para otros alpinistas y sobre cuánto podrían ser responsables sus compañeros en el futuro. El asunto no es baladí.