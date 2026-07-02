Claudia Barraso 02 JUL 2026 - 19:43h.

Brittany Clark murió tras ser atacada en un río de Florida por un caimán de tres metros que le desgarró el cuerpo

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El novio de la joven que murió tras ser atacada por un caimán en Florida, Brittany Clark, sigue destrozado tras su pérdida y confiesa que intentó salvarla de esa horrible escena: “Todavía no me creo lo que pasó. Teníamos tantas cosas planeadas y recuerdos que crear”, comentó en un post publicado en redes sociales.

La víctima murió tras el ataque de un caimán cuando estaban haciendo turismo: “Era una persona tan especial y no merecía morir de esa manera. Te quiero mucho, no te preocupes por Shay y Hokie, los cuidaré siempre”, dijo sobre las mascotas que ambos tenían en común. Además, también ha agradecido todos los mensajes de apoyo que ha recibido por parte de miles de usuarios que han conocido su historia.

Su novio intentó desesperadamente intentar salvar a Clark del caimán de tres metros que la estaba desgarrando. La pareja estaba bañándose junto a su compañero de piso, Jayden Hernánez en el río Econlockhatchee en el bosque estatal Little Big Econ, según pudieron confirmar las autoridades tras anunciar la trágica muerte de la joven.

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En los audios se escucha el doloroso llanto de la víctima

Uno de los audios que recibieron los servicios de emergencias alertaron de lo ocurrido, muestran la gravedad del ataque. En él, se escucha a una mujer describir que uno de los brazos de la joven estaba totalmente arrancado y que otro apenas estaba sujeto a su cuerpo. En el mismo, se escucha a la joven con un llanto desgarrador mientras los sanitarios le preguntaban si notaba el brazo que le quedaba colgando.

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La joven no pudo resistir la gravedad de las heridas y, aunque fue sacada del agua con vida y sobrevivió hasta que llegaron los servicios de emergencia al lugar, falleció en la ambulancia de camino al hospital. A su llegada al centro médico y pese a los esfuerzos de los médicos por tratar de reanimar a la víctima, no pudieron hacer nada por salvarle la vida dado que las heridas que presentaba en el torso eran demasiado graves y había perdido mucha sangre en el río.

Las autoridades han confirmado que los jóvenes no habían provocado al animal y tampoco estaban haciendo movimientos raros que hiciesen que el caimán se sintiese amenazado para atacarles, simplemente habían ido a nadar a una profundidad más peligrosa donde es común encontrarse a estos grandes animales. De hecho, no es la primera vez que atisban uno de ellos en el río.