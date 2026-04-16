El joven médico de 31 años acabó su residencia el mes de julio pasado y desde entonces es adjunto de la unidad de obstetricia donde es muy conocido apreciado por sus compañeros

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El turista español que lucha por su vida en un Hospital de Malé en Maldivas después de sufrir el ataque de un tiburón, es un ginecólogo de 31 años del Hospital General de Alicante Doctor Balmis.

Este joven médico terminó en julio del año pasado su residencia y desde entonces ejerce como adjunto en la unidad de obstetricia del centro hospitalario. Desde que se conoció la noticia del terrible ataque, sus compañeros están en estado de shock, ya que se trata de una persona muy conocida y apreciada.

Desde el propio hospital, a través del jefe de servicio de la unidad de obstetricia, están en contacto con la familia del médico para interesarse por su estado de salud y ofrecer toda su ayuda en caso de que sea necesaria.

Ingresado en la UCI

El turista español está ingresado en la UCI del Hospital ADK de Malé después de le hayan tenido que amputar de forma urgente una pierna tras sufrir el ataque de un tiburón durante una excursión para nadar entre tiburones hilanderos.

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Según el parte médico, el joven sufrió un traumatismo catastrófico con "amputación de una extremidad por daño "irreparable" por rotura de los principales vasos sanguíneos y de la isquemia prolongada de la extremidad (falta de flujo sanguíneo) lo que obligó a una amputación y "transfusión masiva".

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El brutal ataque se produjo el pasado sábado por la tarde cuando se bañaba junto a un grupo de personas en aguas de la isla de Kooddoo.

El joven médico estaba junto a su esposa de luna de miel después de su reciente matrimonio. Tras conocer lo sucedido, la familia de su mujer, hija de un conocido empresario de Castellón, se ha desplazado hasta Maldivas para acompañar a la pareja en este momento tan duro, según publica Mediterráneo.

Las mismas fuentes cercanas a la familia, han explicado que la mujer ha presentado una denuncia ante las autoridades de Maldivas por lo ocurrido a su marido, ya que consideran que el ataque se produjo debido a una negligencia grave de la empresa turística con la que contrataron la actividad.